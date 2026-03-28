        Faiz yüksek kalırsa sigortacılık yüzde 20 büyür - Sigorta Haberleri

        Faiz yüksek kalırsa sigortacılık yüzde 20 büyür

        Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, kasko sigortasında son 2 yıldır büyük bir problem yaşandığını ifade ederek önceki yıl minimal düzeyde olan reel büyümenin geçen yıl ise hiç olmadığını söyledi. Pandemi sonrası kasko primlerinde sert düzeltmeyi hatırlatan Erdoğan, "Kaskoda yarın bir düzeltme gelirse yine sert olacak" dedi. Erdoğan ayrıca savaş nedeniyle politika faizinin yüzde 38-39 düzeyinde kalmasının sürpriz olmayacağını da kaydederek, "Eğer savaş olmasaydı sigortacılıkta kar yüzde 30-35 düşecekti. Oysa şimdi faiz yüksek kalırsa kar yüzde 20 artar" diye konuştu.

        Giriş: 28.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        Kaskoda düzeltme sert olur

        Sigortacılıkta son dönemde trafik ve sağlık branşlarının ön plana çıktığını ancak buradaki büyümenin finansal giderleri karşılamaktan uzak olduğunu anlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, ocak ve şubat aylarındaki yüzde 28'lik büyümenin de reel anlamda bir küçülmeyi ifade ettiğini dile getirdi.

        Yangın ve doğal afetlerdeki büyümenin yüzde 17'ye kadar düştüğünün altını çizen Erdoğan, kasko sigortasında da son 2 yıldır büyük bir problem yaşandığını ifade ederek önceki yıl minimal düzeyde olan reel büyümenin geçen yıl ise hiç olmadığını söyledi. Pandemi sonrası kasko primlerinde sert düzeltmeyi hatırlatan Erdoğan, "Kaskoda yarın bir düzeltme gelirse yine sert olacak. Yoğun rekabet ile aşağı gelen fiyatların ardından sektör düzeltmeyi o kadar sert yapıyor ki güven kaybediyor" dedi.

        100 LİRALIK PRİME KARŞI 9 LİRA ZARAR YAZDIK

        Sigortacılığın 2025'te 63 milyar lira net teknik kar (mali kar hariç) elde ettiğini belirten Erdoğan ancak her 100 iralık prime karşılık 9 lira zarar yazdığının da altını çizdi. Teknik kardaki bu olumsuz tablonun rekabetten kaynaklandığını anlatan Erdoğan özellikle yangın ve doğal afetler ile kaskoda yoğun rekabet yaşandığı bilgisini verdi.

        Makro ekonomiye değinen Erdoğan, geçen yıl ve bu yıl faizde aşağı önlü ivmelenme beklerken bunun olmadığını ve savaş nedeniyle şimdi Merkez Bankası'nın büyük ihtimalle politikasını değiştireceği tahminin paylaştı. Erdoğan ayrıca savaş nedeniyle politika faizinin yüzde 38-39 düzeyinde kalmasının sürpriz olmayacağını da kaydederek, "Eğer savaş olmasaydı sigortacılıkta kar yüzde 30-35 düşecekti. Şimdi teknik zarar artmaya devam edecek ama eğer faiz yüksek kalırsa toplam kar yüzde 20 artar" diye konuştu.

        SAVAŞ KAYNAKLI OLUMSUZLUK YAYILACAK

        Erdoğan savaşla ilgili risklere değinirken şu anda nakliyat sigortalarında görülen olumsuzluğun önümüzdeki dönem tüm branşlara yayılacağını kaydetti. Ray Sigorta'nın yüzde 4,17 pazar payı ile ilk kez sektörde 7'inci sıraya yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, kombine rasyonun yüzde 102 ile sektörden çok daha iyi olduğunu portföylerinin yüzde 45'inin oto yüzde 65'inin ise otodışı alanlar olduğunu kaydederek, "Bizi yoran rekabet oldu. Sektörün biraz altında büyümemize rağmen istikrarlı büyümeden hiç taviz vermedik" şeklinde konuştu.

        HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİMİZ BAŞARI

        Ray Sigorta'nnı büyük ortağı Avusturyalı Vienna Insurance Group. Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, VIG Yönetim Kurulu Üyesi ve COO’su Gerhard Lahner ise Ray Sigorta'nın Avusturya'da hayal bile edemeyecekleri bir başarıya ulaştığını kaydederek “1824 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana kâr etmenin ötesinde sigortacılığın toplumsal sorumlulukla, üretilen değerleri koruma anlayışıyla yürütülmesi gerektiğine inanarak faaliyet gösteriyoruz. Bulunduğumuz pazarlarda her zaman çok uzun vadeli bir yatırım perspektifiyle yol alıyoruz. Bu yaklaşım doğal olarak, VIG açısından stratejik anlamda çok önemli pazar olan Türkiye için de geçerli. 30 ülkede faaliyet gösteren grubumuz açısından Türkiye dönem şartlarına göre en büyük 4 ya da 5’inci pazar olarak bizim için ayrı bir öneme sahip. Türkiye; güçlü ekonomik potansiyele ve dayanıklılığa, dinamik genç bir nüfusa ve sigortaya yönelik artan farkındalığa sahip bir ülke. Türkiye’deki varlığımızı sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde büyütme kararlılığımızı koruyoruz. Bunun için de öncelikle bünyemizdeki şirketlerde organik şekilde büyümeye odaklanıyoruz.”

        SAVAŞIN ETKİSİ SONBAHAR'DA NETLEŞİR

        Sigortacılığın tüm dünyada farklı ihtiyaçlara yanıt üretmesi gerektiğine ve yerel uzmanlığın önemine dikkat çeken Lahner, 68 yıllık geçmişiyle saygın bir marka olan Ray Sigorta’nın VIG’nin başarısına önemli katkı sunduğunu ifade etti. İran-ABD-İsrail üçgenindeki savaşın sektördeki küresel etkilerine dair görüşü sorulan Lahner, “Devam eden bu talihsiz savaşların nasıl gelişeceğini kimsenin öngörebildiğini sanmıyorum. Burada birkaç unsur var. Temel yaklaşımımız, özellikle finansal piyasalar açısından belirsizliğin süreceği yönünde. Döviz kurları, hisse fiyatları, değer kayıpları ya da başka dalgalanmalar gibi etkenlerin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. İlk ve doğrudan etkisi esas olarak nakliyat sigortalarında yaşandı. 20 milyar dolar gibi bir maliyet ortaya çıktı. Küresel ticaretin boyutunu düşününce çok da büyük bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Henüz görmediğimiz şey ise ikinci tur etkilerin ne olacağı. Biz bunun sonbaharda daha net görüleceğini varsayıyoruz. Çünkü genellikle sonbaharda, en azından ABD ve Avrupa pazarlarında, bir sonraki yılın reasürans düzenlemelerinin asgari düzeyi ortaya çıkar ve tablo o zaman daha net hale gelir. Dünyanın başka bir yerinde fiyatlar yükseldiğinde, bunun yerel fiyatlara da etkisi oluyor. Bunun örneklerini kasırgalarda ABD’de ya da Türkiye’deki depremlerde gördük” değerlendirmesini yaptı.

        Afet bölgesindeki okul projesine altın ödül

        Vienna Insurance Group bünyesinde 2012 yılından bu yana üstün toplumsal katkı sunan grup şirketlerine verilen Günter Geyer Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında bu yıl Ray Sigorta’nın layık görüldüğü Altın Ödül de takdim edildi. Ray Sigorta, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen deprem felaketinin ardından afet bölgesinde eğitime kalıcı katkı sunmak amacıyla hareket geçmiş, çalışanlarının gönüllü bağışları ve VIG’nin desteğiyle Hatay İskenderun’da Umut İlkokulu’nu hayata geçirmişti. 2024 yılının Eylül ayında öğrencilerle buluşan okul, her yıl 125 öğrenciye eğitim veriyor.

