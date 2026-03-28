Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
Borges ve Casares'in ortak mahlası H. Bustos Domecq, bu kitapta okuru hem zekânın incelikleriyle hem de ironinin keskinliğiyle örülü yeni bir edebi evrene davet ediyor. Hikâyelerde sıradan görünen dostluklardan aristokrasinin gizemli dünyasına, mafya entrikalarından toplumsal hicve uzanan bir yelpazede, gerçek ile kurmacanın sınırları bulanıklaşıyor. Metinler bir yandan sahici anlatıyı parodiyle sorgularken, Arjantin toplumunun alışkanlıklarını, zaaflarını ve maskelerini alaycı bir dille görünür kılıyor. Everest Yayınları'ndan çıkan bu hikâyeler hem Latin Amerika edebiyatının hem de dünya edebiyatının yaratıcı ortak çalışmalarından birine tanıklık etmek isteyen okur için vazgeçilmez. İnsan bazen içini dökmek ister. Bunu, gelip geçen bir kuşla, sigaranın son dumanı gibi kayıplara karışacak sade bir vatandaşa yapmak icap eder.
BAŞARI VE BASTIRILMA
(Dag Nikolaus Hasse)
Dag Nikolaus Hasse’nin kaleme aldığı “Başarı ve Bastırılma” VakıfBank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Hasse kitapta, İbn Sînâ, İbn Rüşd ve Râzî gibi büyük düşünürlerin tıp, felsefe ve astroloji alanındaki eserlerinin, matbaanın icadıyla birlikte Avrupa’da nasıl geniş bir dolaşıma girdiğini ayrıntılı belgelerle ortaya koyuyor. Ancak anlatı yalnızca bir başarı hikâyesiyle sınırlı kalmıyor; hümanist akımların yükselişi ve Kilise baskısı altında bu otoritelerin nasıl sistemli biçimde dışlandığını ve etkilerinin görünmez kılındığını da analiz ediyor. Avrupa üniversitelerinin müfredatlarından Latince çeviri tekniklerine, entelektüel biyografi yazımından sinameki gibi tıbbi bitkiler etrafında yürütülen tartışmalara kadar uzanan eser, Doğu ile Batı arasındaki bilgi aktarımını somut örneklerle gözler önüne seriyor. “Başarı ve Bastırılma”, söylem düzeyinin ötesine geçerek Rönesans bilginlerinin Arapça üretilen teorileri teknik ayrıntılarıyla nasıl benimsediklerini ya da reddettiklerini gösteriyor ve modern Avrupa kültürünün oluşumunda bu mirasın belirleyici rolünü yeniden düşünmeye davet ediyor.
SOYGUN
(İskender Pala)
ÖZGÜR İRADE ÜZERİNE
(Desiderius Erasmus)
Rönesans hümanizminin en önemli temsilcilerinden Desiderius Erasmus’un Özgür İrade Üzerine adlı yapıtı, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Erasmus, Özgür İrade Üzerine’de insanın seçim yapabilme yetisini, ahlaki sorumluluğunu ve inançla akıl arasındaki dengeyi ustalıkla sorgular. Reform dönemi tartışmalarının tam ortasında kaleme alınan metin, yalnızca teolojik bir savunma değil insan iradesinin sınırlarını ve kapasitesini sorgulayan evrensel bir düşünce çalışmasıdır. Erasmus, Kutsal Kitap pasajlarını tarihsel bağlamı ve dilsel yapısıyla birlikte yorumlayarak, insanın tanrısal lütufla iş birliği halinde hareket edebilme kapasitesini rasyonel bir çerçevede savunur. Bu yönüyle eser, Reform döneminin entelektüel iklimini anlamak kadar, özgürlük ve etik tartışmalarını günümüzden geriye doğru izlemek için de temel bir başvuru niteliğindedir.
HAYATIMIZIN GERİ KALANI
(Ben Markovits)
2025 Booker Ödülü finalisti Hayatımızın Geri Kalanı’nda Ben Markovits, orta sınıf Amerikan ailesinin yaşadığı bir “rüya”yı kendine özgü dokunaklı üslubuyla tahlil ediyor. Karısı kendisini aldattıktan sonra onu terk etmek için küçük kızının üniversiteye gitmesini bekleyen Tom, kızını okula bıraktığı gün herkesin çıkmak istediği o uzun araba yolculuğuna çıkar. Bu yolculuk, 55 yaşına dek almış olduğu kararlarla yüzleşmek için de bir fırsattır. Yaş aldıkça daha sık akla düşen “O an başka türlü davransaydım hayatım bugün nasıl olurdu?” sorusunun cevabını, kendisinin seçmediği alternatif hayatları yaşayan eski tanıdıklarını otuz yıl aradan sonra ziyaret ederek arayacaktır. Livera Yayınevi'nden çıkan Hayatımızın Geri Kalanı, hayatın hep “garanti” tarafını seçmiş, mecbur kalmadıkça risk almamış, her şeyi doğru yaptığında doğru bir hayat yaşayacağına inanmış olanlara, geriye dönüp baktıklarında hissedilecek o geç kalmışlık duygusunu sakin ama sarsıcı bir biçimde hatırlatan bir roman.
BÜYÜLÜ BİR AŞK HİKAYESİ
(Ashley Poston)
Elsy, mutlu sonların içinde kaybolmayı seviyordu. Tabii ki kurgu olanların... Evinde, kitapların arasında kendini güvende hissediyordu. Belki de bu nedenle her yıl düzenlenen kitap kulübü buluşmasına gidip arkadaşlarıyla vakit geçirmeye bu kadar ihtiyacı vardı. Ancak yolda arabası beklenmedik bir şekilde bozulunca, kendini şirin bir kasabada mahsur kalmış hâlde buldu. Kasaba, romanlardan fırlamış gibi hissettiriyordu... Ve gerçekten de öyleydi... Ashley Poston, Yabancı Yayınları'ndan çıkan kitabında klasik aşk hikayelerini yeniden yorumluyor. Buzzfeed'in kitap için yorumu şöyle: "Eğer kalbinizi ısıtacak, sizi güldürecek ve aşka doyuracak bir kitap arıyorsanız, bu kitap tam size göre!”
KİMSESİZLER COĞRAFYASI
(Zekeriya Çetin)
"Her şey yıkıldığında geriye ne kalır?” 6 Şubat sabahı gelen bir haber, anlatıcıyı Hatay’daki enkazın başına çağırır. Bekleyişin donup kaldığı o yerde anlatıcı, Ali’yle tanışır. Iraklıdır Ali; karısını ve çocuğunu aramaktadır. Enkazın sessizliğinde başlayan bu konuşma, Irak’tan Hatay’a uzanan bir hayata açılır: kaçışlar, kayıplar, toplama kampları, şiddet, yoksulluk… Ve bütün bu yıkımın içinden geçerek tutunulan bir sevgi. Depremle yerle bir olan bir şehirde, aynı enkazın başında kesişen iki yasın ve iki bekleyişin hikâyesi… Zekeriya Çetin'in İnkılap Kitapevi'nden çıkan eseri yıkımın ortasında insan kalmanın inatçı sesini fısıldayan bir roman.
SARI DUVARIN ARDINDA
Sarı Duvarın Ardında, Amerikan feminist edebiyatından seçilmiş öykülerle düzenin dilini sorgularken bastırılanın nasıl geri döndüğünü gözler önüne seriyor. Vis Kitap'tan çıkan seçkide yer alan öyküler, kadınların ev içi yaşamla sınırlandırılan dünyasına keskin bir mercek tutuyor. Susmanın buyurulduğu, itaatin normalleştirildiği ve adaletin çoğu kez dışarıda bırakıldığı bu düzende anlatılar hem düzenin işleyişini hem de onun mağdur ettiği hayatları gözler önüne seriyor. Karakterlerin psikolojisi üzerinden akan bu satırlar okuru içsel yıkımın izlerini sürmeye davet ediyor. Seçki, kimi zaman bir tek odanın içinden bütün bir tahakküm düzenini görünür kılan bir psikolojik gerilimle, kimi zaman da "önemsiz" sayılan ayrıntıların adalet duygusunu nasıl yeniden kurabildiğini gösteren keskin bir gözlemle ilerliyor.
VERİ SANATI
Veri Sanatı; verinin sadece bilgi alanı olmaktan çıkarak sanatsal pratiklerin merkezî bir bileşeni hâline gelmesini, örnek eserler üzerinden ele alıyor. Nobel Bilimsel Eserler'den çıkan kitap, veri ile sanat arasındaki ilişkiyi tartışmaya açarak disiplinler arası bir okuma imkânı sunuyor. Alanında uzman akademisyen ve doktora öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan eser; algoritmik renk temsillerinden yapay zekâ aracılığıyla kaybolan tarihin yeniden inşasına, fotoğrafta algoritmaların kullanımıyla kozmolojik sanatta simetri ve ikonografiye uzanan geniş bir çerçevede verinin sanatsal üretimdeki rolünü inceliyor. Ayrıca dijital bağlamda hazır nesnenin dönüşümü, yapay zekâ destekli görsel üretim araçları ve teknolojik verilerin müzik alanına etkileri incelenerek sanat-teknoloji ilişkisi sürdürülebilir bir gelecek perspektifiyle tartışmaya açılıyor.
ELMANIN RENGİ: KIRMIZI
(Burcu Ural Kopan)
İş Sanat’ın çocukları sanatın büyülü dünyasıyla tanıştıran yayınlarına üç yeni kitap eklendi: Burcu Ural Kopan’ın yazdığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği Elmamın Rengi: Kırmızı, Kayığımın Rengi: Mavi ve Çizmemin Rengi: Sarı, resim sanatının üç ana renginden hareketle hazırlandı. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkan seri, minik okurları şehirde, doğada ve günlük yaşamda bu renkleri taşıyan eserlerin izini sürecekleri eğlenceli bir oyuna davet ediyor.
Nazlı Ecevit’in aşı boyalı “Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı”ndan Hasan Vecih Bereketoğlu’nun bereketli toprak tenceresine ve Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi”ne uzanan bir seçkiyle, kırmızı öğelerin başrolde olduğu Elmamın Rengi: Kırmızı, çocuklara eğlenceli bir rehberlik sunuyor. “Bir rengin peşine düşerek müzede dolaşmak, çocuklar için sanata açılan en doğal kapılardan biri. Renkle oynadıkça, sanat eserleri çocukların zihninde kalıcı bir yer ediniyor,” diyen Burcu Ural Kopan, kitaplar için İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen tabloların çocukların sanata bakma ve fark etme becerilerini güçlendirdiklerini belirtiyor.