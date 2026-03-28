haftanın kitapları

HAYATIMIZIN GERİ KALANI

(Ben Markovits)



2025 Booker Ödülü finalisti Hayatımızın Geri Kalanı’nda Ben Markovits, orta sınıf Amerikan ailesinin yaşadığı bir “rüya”yı kendine özgü dokunaklı üslubuyla tahlil ediyor. Karısı kendisini aldattıktan sonra onu terk etmek için küçük kızının üniversiteye gitmesini bekleyen Tom, kızını okula bıraktığı gün herkesin çıkmak istediği o uzun araba yolculuğuna çıkar. Bu yolculuk, 55 yaşına dek almış olduğu kararlarla yüzleşmek için de bir fırsattır. Yaş aldıkça daha sık akla düşen “O an başka türlü davransaydım hayatım bugün nasıl olurdu?” sorusunun cevabını, kendisinin seçmediği alternatif hayatları yaşayan eski tanıdıklarını otuz yıl aradan sonra ziyaret ederek arayacaktır. Livera Yayınevi'nden çıkan Hayatımızın Geri Kalanı, hayatın hep “garanti” tarafını seçmiş, mecbur kalmadıkça risk almamış, her şeyi doğru yaptığında doğru bir hayat yaşayacağına inanmış olanlara, geriye dönüp baktıklarında hissedilecek o geç kalmışlık duygusunu sakin ama sarsıcı bir biçimde hatırlatan bir roman.