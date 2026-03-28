Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), ile Artvin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE VE AKDENİZ İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM

12 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İzmir, Bursa, Antalya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak."

SICAKLIK BATIDA AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

REKLAM

KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

MANİSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

REKLAM

HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT: 21, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu

REKLAM

KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 16, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve çok bulutlu