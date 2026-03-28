Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
MGM'den alınan bilgiye göre bugün, yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yedi bölgede sağanak etkili olurken, Ege ve Akdeniz'de şiddetli beklenen yağış için 12 kente "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklığın ise batıda 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), ile Artvin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE VE AKDENİZ İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
12 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İzmir, Bursa, Antalya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak."
SICAKLIK BATIDA AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor
MANİSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT: 21, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 16, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve çok bulutlu