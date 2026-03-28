        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji saat verdi 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!

        MGM'den alınan bilgiye göre bugün, yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yedi bölgede sağanak etkili olurken, Ege ve Akdeniz'de şiddetli beklenen yağış için 12 kente "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklığın ise batıda 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 28.03.2026 - 07:02 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), ile Artvin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE VE AKDENİZ İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        12 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İzmir, Bursa, Antalya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak."

        SICAKLIK BATIDA AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İKİ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        REKLAM

        KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

        MANİSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        REKLAM

        KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

