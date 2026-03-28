        APP ve standart plaka arasındaki fark açıklandı - Otomobil Haberleri

        APP ve standart plaka arasındaki fark açıklandı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, standart dışı (APP) plakaların yasal plakalarla karıştırılmaması için dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:01
        İşte APP ve standart plakanın farkı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını belirterek, plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretlerini açıkladı.

        Mutlu, "Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor. Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir" dedi.

        MÜHÜRLÜ VE KALIN HARFLİ PLAKALAR

        Ümit Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan bir plakayı göstererek, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır" dedi.

        Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.

        Mutlu, 1 Nisan'dan sonra mühürsüz plakalar için denetimlerin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin. Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak."

        Mutlu, standart ve mühürsüz sahte plakalar arasındaki farkları göstererek vatandaşların kendi plakalarında hangi özelliklere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

