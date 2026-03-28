        Ortadoğu İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 10 ABD askeri yaralandı | Dış Haberler

        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 10 ABD askeri yaralandı

        İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırısında ikisi ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 06:48 Güncelleme:
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 10 ABD askeri yaralandı
        Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) ismi paylaşılmayan ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, İran’ın dün, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği öne sürüldü.

        İkisi ağır olmak üzere 10 ABD’li askerin yaralandığı iddia edilen haberde, birden çok ABD yakıt ikmal uçağının da hasar gördüğü aktarıldı.

        Haberde yetkililere dayandırılarak, yaralı askerlerin vurulan bir binanın içinde olduğu ve en az 1 füze ve birkaç insansız hava aracının üssü vurduğu bilgisine yer verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

