        Haberler Ekonomi Otomobil Omoda 7 ve Renault Boreal'in fiyatı ortaya çıktı - Habertürk Özel Haber - Otomobil Haberleri

        2 yeni otomobilin fiyatı ortaya çıktı!

        Türkiye'de satışa sunulması beklenen bazı otomobillerin fiyatları, resmi lansmanlardan önce ortaya çıktı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi'ne yansıyan verilere göre, henüz satışa sunulmayan Omoda 7'nin fiyatı 2 milyon 900 bin TL olarak görünüyor. Aynı listede, Türkiye'de üretilecek Renault'nun yeni SUV modeli Boreal de resmi açıklama öncesinde yer aldı. Buna göre, Boreal'in Iconic isimli donanımın fiyatı 2 milyon 850 bin TL seviyesinde olacak. TSB listesinde yer alan bu fiyatların markaların resmi liste fiyatlarını yansıttığını belirtelim. Lansman dönemine özel kampanyalar ve indirimler ise bu listede yer almıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 27.03.2026 - 12:51
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!

        Her yeni yılda olduğu gibi bu yıl da birçok yeni otomobilin Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Otomobil meraklılarının yakından takip ettiği bu modellerin, genellikle gizli tutulan fiyatları ise zaman zaman resmi lansmanlardan önce ortaya çıkabiliyor.

        Nitekim geçmişte de birçok modelin fiyatını önceden ortaya koyan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi, bu kez de yakında satışa çıkması beklenen bazı otomobillere dair önemli ipuçları veriyor.

        Bu listede yer alan bilgilere göre, Chery Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Omoda’nın D-SUV segmentindeki yeni modeli Omoda 7’nin fiyatı 2 milyon 900 bin TL olarak görünüyor. Ayrıca modelin, “Neo” donanım paketiyle satışa sunulacağı ve daha önce Chery ve Jaecoo modellerinde de kullanılan 145 beygir gücündeki 1.6 litrelik benzinli motorla geleceği bilgisi de yine aynı listeden elde ediliyor.

        TSB’de yer alan fiyatların, markaların resmi liste fiyatlarını yansıttığını belirtmekte fayda var. Ancak lansman dönemine özel kampanyalar veya bayi indirimleri bu listede yer almıyor. Bu nedenle nihai satış fiyatları, kampanyalara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

        Öte yandan, listede yer alan verilerin ne kadar gerçekçi olduğu, markanın mevcut modelleriyle karşılaştırıldığında daha net anlaşılıyor. Örneğin Omoda 5’in Ultima donanım seviyesine ait resmi liste fiyatı 2 milyon 120 bin TL olarak açıklanırken, TSB listesinde yer alan fiyatın da birebir aynı olduğu görülüyor.

        BURSALI BOREAL'İN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

        TSB Kasko Değer Listesi’nde dikkat çeken bir diğer model ise Renault’nun yeni SUV’u Renault Boreal oldu.

        Aralık 2023’te açıklanan ve OYAK ile Renault ortaklığında hayata geçirilen 400 milyon Euro’luk yatırım kapsamında Bursa’da üretilecek olan Boreal’in, 50’den fazla ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Modelin 2026’nın ikinci yarısında satışa çıkması bekleniyor.

        Henüz resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, TSB listesine göre Boreal’in “Iconic” donanım paketi ve Turbo TCe motor seçeneğiyle başlangıç fiyatı 2 milyon 850 bin TL seviyesinde. Modelin Hybrid E-Tech versiyonunun fiyatı ise 3 milyon 50 bin TL olarak listede yer alıyor.

        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı

        Boreal'in fiyatının satışa çıkış tarihindeki döviz kuruna bağlı olarak değişme ihtimalini de göz önüne almak gerek. Ayrıca, aracın nihai satış fiyatının kampanyalara bağlı olarak farklılık gösterebilmesi de yine ihtimaller dahilinde.

        FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

        Geçmiş yıllarda da MG, Lynk & Co, Togg ve DFSK gibi markalara ait birçok modelin fiyatı, resmi açıklamalar yapılmadan önce TSB listesinde ortaya çıkmıştı.

        Aynı şekilde Alpine A110, Renault Kangoo, Renault Duster ve Renault 5 gibi modellerin fiyatları da yine bu liste sayesinde önceden tespit edilmişti.

        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Chery'nin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
        Chery'nin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı

        Türkiye Sigorta Birliği, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

        Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

        Indicata'nın Türkiye Sigorta Birliği ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

        Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen Türkiye Sigorta Birliği'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Araya giren kadını vurdu, intihar etti"

         Sevgilisine ateş ederken araya giren Semra'yı başından vurdu, intihar etti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası