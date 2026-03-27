Her yeni yılda olduğu gibi bu yıl da birçok yeni otomobilin Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Otomobil meraklılarının yakından takip ettiği bu modellerin, genellikle gizli tutulan fiyatları ise zaman zaman resmi lansmanlardan önce ortaya çıkabiliyor.

Nitekim geçmişte de birçok modelin fiyatını önceden ortaya koyan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi, bu kez de yakında satışa çıkması beklenen bazı otomobillere dair önemli ipuçları veriyor.

Bu listede yer alan bilgilere göre, Chery Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Omoda’nın D-SUV segmentindeki yeni modeli Omoda 7’nin fiyatı 2 milyon 900 bin TL olarak görünüyor. Ayrıca modelin, “Neo” donanım paketiyle satışa sunulacağı ve daha önce Chery ve Jaecoo modellerinde de kullanılan 145 beygir gücündeki 1.6 litrelik benzinli motorla geleceği bilgisi de yine aynı listeden elde ediliyor.

TSB’de yer alan fiyatların, markaların resmi liste fiyatlarını yansıttığını belirtmekte fayda var. Ancak lansman dönemine özel kampanyalar veya bayi indirimleri bu listede yer almıyor. Bu nedenle nihai satış fiyatları, kampanyalara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Öte yandan, listede yer alan verilerin ne kadar gerçekçi olduğu, markanın mevcut modelleriyle karşılaştırıldığında daha net anlaşılıyor. Örneğin Omoda 5’in Ultima donanım seviyesine ait resmi liste fiyatı 2 milyon 120 bin TL olarak açıklanırken, TSB listesinde yer alan fiyatın da birebir aynı olduğu görülüyor.

BURSALI BOREAL'İN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

TSB Kasko Değer Listesi’nde dikkat çeken bir diğer model ise Renault’nun yeni SUV’u Renault Boreal oldu.

Aralık 2023’te açıklanan ve OYAK ile Renault ortaklığında hayata geçirilen 400 milyon Euro’luk yatırım kapsamında Bursa’da üretilecek olan Boreal’in, 50’den fazla ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Modelin 2026’nın ikinci yarısında satışa çıkması bekleniyor.

Henüz resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, TSB listesine göre Boreal’in “Iconic” donanım paketi ve Turbo TCe motor seçeneğiyle başlangıç fiyatı 2 milyon 850 bin TL seviyesinde. Modelin Hybrid E-Tech versiyonunun fiyatı ise 3 milyon 50 bin TL olarak listede yer alıyor.

Boreal'in fiyatının satışa çıkış tarihindeki döviz kuruna bağlı olarak değişme ihtimalini de göz önüne almak gerek. Ayrıca, aracın nihai satış fiyatının kampanyalara bağlı olarak farklılık gösterebilmesi de yine ihtimaller dahilinde.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Geçmiş yıllarda da MG, Lynk & Co, Togg ve DFSK gibi markalara ait birçok modelin fiyatı, resmi açıklamalar yapılmadan önce TSB listesinde ortaya çıkmıştı.

Aynı şekilde Alpine A110, Renault Kangoo, Renault Duster ve Renault 5 gibi modellerin fiyatları da yine bu liste sayesinde önceden tespit edilmişti.

Türkiye Sigorta Birliği, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın Türkiye Sigorta Birliği ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen Türkiye Sigorta Birliği'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.