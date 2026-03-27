NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor

New York Times'ın haberine göre, Suudi Arabistan, ABD'ye İran'a yönelik saldırıları artırma çağrısı yaparken, kendisinin de çatışmalara doğrudan katılıp katılmama kararını değerlendiriyor.

NYT'ye konuşan bir kaynak, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Donald Trump'a İran'a karşı yürütülen savaşı erken sonlandırmaması yönünde çağrı yaptığını ve ABD-İsrail operasyonunu "Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek için tarihi bir fırsat" olarak gördüğünü aktardı.

Aynı kaynak, Suudi Arabistan'ın yalnızca operasyonun sürmesini değil, daha da yoğunlaştırılmasını istediğini belirtti. Trump da bu hafta yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan için "Evet, o bir savaşçı. Bizimle birlikte savaşıyor" diyerek bu rolü dolaylı biçimde doğruladı.

"SUUDİ MÜDAHALESİ İÇİN EŞİK AŞILACAKTIR"

Yaklaşık dört haftadır süren savaşta Suudi Arabistan'ın aktif askeri katılımına dair bir işaret bulunmazken, Guardian'a konuşan bir Suudi analist, Pakistan öncülüğündeki barış girişimleri başarısız olursa Riyad'ın bu adımı atabileceğini söyledi.

Jeopolitik analist Mohammed Alhamed, "Şu an belirleyici olan İran'ın kararı. Eğer ciddi biçimde sürece katılırsa gerilimi sınırlamak mümkün olabilir. Ancak şartları reddeder ve saldırılara devam ederse, Suudi müdahalesi için eşik aşılacaktır" dedi.

Alhamed, Suudi Arabistan'ın "ani tepki vermediğini", aksine süreci dikkatle ölçüp biçtiğini belirterek, "Tırmanma olursa bu kasıtlı ve kararlı bir şekilde gerçekleşir” ifadelerini kullandı. Riyad'ın savaşı başlatmak istemediğini, ancak tüm seçenekleri masada tuttuğunu da vurguladı.

İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan'ı insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Bir hafta önce Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu'daki bir petrol rafinerisine düzenlenen saldırı, gerilimin son örneklerinden biri oldu.