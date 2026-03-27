        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!

        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntılar gelmeye devam ederken, vahşetin ayak seslerine ilişkin de bir konuşma ortaya çıktı. Soruşturmada azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, 9 ay önce katıldığı bir YouTube yayınında, "Eski sevgilim rahatsız ederse ne yapmalıyım?" şeklindeki bir soruya, "Bunu direkt yeni sevgilime söylerim. Eski erkek arkadaşım takıntılıysa bilmesi lazım, yoksa olay çıkarır" ifadelerini kullandığı görüldü

        Giriş: 27.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Türkiye'nin konuştuğu genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntılar gelmeye devam ederken, vahşetin ayak seslerine ilişkin de bir konuşma ortaya çıktı.

        Soruşturmada azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, geçtiğimiz haziran ayında katıldığı bir YouTube programındaki sözleri gündem oldu.

        Kalaycıoğlu programda, "Eski sevgilim rahatsız ederse ne yapmalıyım?" şeklindeki bir soruya, "Bunu direkt yeni sevgilime söylerim. Eski erkek arkadaşım takıntılıysa bilmesi lazım, yoksa olay çıkarır" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

        Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

        Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

