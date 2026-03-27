Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberin göre, Geçtiğimiz yıl evlenen ve şubat ayında bebek beklediklerini duyuran oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Rutin doktor kontrollerinden çıkan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı ve hamilelik süreci hakkında konuştu.

"İSİM KONUSUNU HÂLÂ DÜŞÜNÜYORUZ"

Eşinin hamileliğinin altıncı ayında olduğunu belirten Şerifoğlu, "Doktor kontrolünden çıktık, çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. Merve Dinçkol ise, "Bir aksilik olmazsa ağustos ayında bebeğimize kavuşacağız. Bir kızımız olacak. İsim konusunu hâlâ düşünüyoruz, sağlıklı olsun" şeklinde konuştu.

"BAKICI GİBİ BANA YARDIM ETTİ"

Babalık heyecanı yaşayan Şerifoğlu, "Merve'yi rahat ettirmeye çalışıyorum, onun için de bir şeyler planlıyorum" dedi. Dinçkol ise eşinin kendisine büyük destek olduğunu belirterek, "1.5 ay oldukça zorlu geçti. Feyyaz, adeta bir bakıcı gibi bana yardım etti" ifadelerini kullandı.

"SAHNEYİ ÖZLEDİM"

Projeleriyle ilgili konuşan Şerifoğlu, şunları söyledi: Birkaç projeyle anlaşıp askıya alınan işler oldu. Okumaya devam ediyoruz. İçime sinen bir iş bulmak kolay değil. Bulunca ekranda olacağım. Müzik için de uygun zamanı bekliyorum, sahneyi de özledim.