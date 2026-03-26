        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na 1 adım uzakta! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na 1 adım uzakta!

        A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. Bizim Çocuklar, final maçını da kazanırsa Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

        Giriş: 26.03.2026 - 22:22 Güncelleme:
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta taraftar desteğini arkasına alan milli takım, mücadelenin ilk yarısında rakibine karşı baskın bir oyun ortaya koysa da hücumda etkili olamadı.

        İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Maçın 53. dakikasında Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği ortaya hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

        Milliler, 61. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Romanya ise 77. dakikada Mihaila'nın şutunda direğe takıldı.

        Maçın kalan bölümünde rakibine gol şansı tanımayan ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak final biletini aldı.

        RAKİP BU AKŞAM BELLİ OLACAK

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi, bu akşam belli olacak.

        Milliler, Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak için karşı karşıya gelecek.

        FERDİ KADIOĞLU İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI

        A Milli Futbol Takımı'nı Romanya karşısında 53. dakikada öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, milli forma altında ilk resmi golünü attı.

        Ay-yıldızlı formayla 29. mücadelesine çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 18 Kasım 2023'te Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı.

        ROMANYA KARŞISINDA 6. GALİBİYET

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, rakibine karşı 6. galibiyetini elde etti.

        Romanya ile 27. maçına çıkan ay-yıldızlılar, bu maçlarda 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Milliler 25. golünü kaydederken, kalesinde toplam 49 gol gördü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
