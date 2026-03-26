The Economist: Avantaj İran'da
Londra merkezli The Economist dergisi, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaşa ilişkin değerlendirmesinde, mevcut durumda avatantajın İran'dan yana olduğunu belirtti. Değerlendirme, derginin kapağına yansıdı.
Derginin kapağında "Avantaj İran'da" ifadesi yer alırken, Tahran'ın uğradığı can kayıplarına ve hasara rağmen, rejimin hayatta kalmasının dahi bir tür zafer sayılacağına dikkat çekildi.
Kapak yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik tehdidinin ardından piyasaların verdiği tepkiyle saldırıyı ertelemesinin bir "u" dönüşü olduğu ifade edildi.
Yazıda ayrıca, Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'nin bir kısmını bölgeye göndereceğine işaret edilirken, tansiyonun hâlâ yükselebileceği belirtildi.
Yazıda, "Bu belirsizlik ortamında, İran rejimi etkilenmemiş görünüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, şimdi rakiplerine karşı stratejik bir avantaja sahip." ifadelerine yer verildi.
Saldırıların İran'ın iç dengelerini de etkilediği belirtilerek "İçeride rejimin baskısı azalmak yerine, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla daha da güçlendi. Sertlik yanlısı Devrim Muhafızları kontrolü ele geçirdi." denildi.
Öte yandan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla doğalgaz ve petrol ihracatının engellendiği vurgulandı.
Savaşın Körfez ülkelerine olan etkisine de değinilen yazıda, "Körfez'de ABD'nin müttefikleri savaş istemiyordu. Ancak şimdi yaralı ve meydan okuyan bir İran'ın eskisinden daha büyük bir tehdit olarak ortaya çıkmasından korkuyorlar." ifadeleri yer alırken, bu ülkelerin ABD ile savaşa girmesinin de artık bir seçenek olduğu belirtildi.