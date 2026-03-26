Çin, insansı robotlarda dünya pazarını ele geçirdi! 2025’te küresel sevkiyatların yüzde 90’ı Çin’den!

Yapay zekâ son yıllarda olağanüstü bir ivme kazandı. Büyük dil modellerinden otonom sistemlere kadar her alanda devrim yaşanırken, bu gelişmenin en kritik parçası robotik teknolojiler oldu. OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic gibi devler milyarlarca dolarlık yatırımlarla zekâyı “bedenlendirme” yarışına girdi. Aynı dönemde Çin-ABD teknoloji gerilimi, tedarik zincirlerinden kritik minerallere kadar stratejik bir rekabeti körükledi. İşte bu rekabetin en görünür sahnesi 2025’te insansı robot sevkiyatlarında yaşandı ve Çin ezici bir üstünlük kurdu.

ÇİN’İN HEGEMONYASI: YÜZDE 90 PAZAR PAYI

2025 yılında dünyada sevk edilen insansı robotların neredeyse yüzde 90’ı Çinli üreticilerden çıktı. Toplam küresel sevkiyat 14.500 birimi geçerken, sadece iki Çinli firma Unitree ve AgiBot birlikte 10 binden fazla robot teslim etti. Bu rakam, ABD’li rakiplerin toplamından kat kat fazla.

Unitree, bir önceki yıla göre sevkiyatını yaklaşık dört kat artırarak zirveye oturdu. Şirketin en uygun fiyatlı R1 modeli sadece 5.900 dolar seviyesinde kalırken, robot köpekleri ise 1.600 dolara satılıyor. AgiBot’un giriş seviyesi modeli ise 14.500 dolar civarında.

ABD’Lİ DEVLER HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Elon Musk, 2040’a kadar insansı robot sayısının insan nüfusunu geçeceğini öngörüyor. Ancak Tesla’nın Optimus modeli 2025’te yalnızca 150 adet sevk edilebildi; halka açık satışların 2027’de başlaması bekleniyor. Figure AI ve Agility Robotics de benzer rakamlarla sınırlı kaldı. Buna rağmen Figure AI’nin değeri bir yılda 2,6 milyar dolardan 39 milyar dolara fırladı; bu da yatırımcıların geleceğe olan inancını gösteriyor.

ÇİN’İN DERİN TEDARİK ZİNCİRİ AVANTAJI

Çin’in Yangtze Nehri Deltası, insansı robotik için dünyanın en entegre tedarik zincirine ev sahipliği yapıyor. Unitree ve AgiBot gibi lider firmalar burada konumlanırken, DeepSeek ve Alibaba’nın robotik odaklı yapay zekâ modelleri de aynı bölgede geliştiriliyor. Elektrikli araç (EV) üretim üssü olması, aktüatör ve dişli gibi binlerce hassas parçanın yeniden kullanılmasını kolaylaştırıyor.Bugün Çin, küresel aktüatör pazarının yaklaşık yüzde 26’sını kontrol ederken, ABD’nin payı sadece yüzde 5 civarında. Kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde ise Çin’in dünya üretimindeki payı yüzde 60’a ulaşıyor. Bu yapısal üstünlük, Çin’e insansı robotları hızlı ve düşük maliyetle ölçeklendirme imkânı veriyor.

GELECEK NE GETİRECEK?

2025 sevkiyatları henüz ağırlıklı olarak araştırma, endüstriyel ve pilot uygulamalara yönelik olsa da uzmanlar 2030’a kadar perakende ve ev içi kullanımlara geçiş bekliyor. Sadece 2025’te Çin’de 21 yeni insansı robot modeli piyasaya sürüldü; 2022’de bu sayı yalnızca üçtü.İnsansı robot teknolojisi, yapay zekânın fiziksel dünyaya yansımasının en güçlü örneği haline geliyor. Çin’in üretim ve maliyet üstünlüğü ile ABD’nin yenilik ve yazılım gücünün çarpıştığı bu alanda, önümüzdeki yıllarda daha sıkı bir rekabet yaşanması kaçınılmaz görünüyor.