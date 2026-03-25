        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine hitaben Türkçe mesaj | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine hitaben Türkçe mesaj

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tutumunu takdir ettiğini belirtti. Pezeşkiyan, Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınama konusundaki kararlı tutumuna övgüde bulunarak, ""Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! Haberi Görüntüle

        Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu.

        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti Haberi Görüntüle

        Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da bulunduğu 16 isim için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alınırken, oyuncu Hande ...
