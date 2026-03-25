Mert Ramazan Demir: 20 kilo verdim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Ramazan Demir, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KİLOLARIM BOYUMU GÖSTERMİYORDU"

Demir, "Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı. Sizin de gözünüzden kaçmamış fark etmişsiniz" ifadelerini kullandı.