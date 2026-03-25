OpenAI'dan beklenmedik Sora kararı

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler, tüm teknoloji şirketlerinin yatırımlarının büyük bölümünü AI projelerine yöneltmesine yol açtı. OpenAI’nin hayatımıza soktuğu chatbot ChatGPT ile başlayan devrim, görüntü ve ses üretiminden sonra video alanında da dev adımlar atarken, OpenAI gibi öncü firmalar bile kaynaklarını daha stratejik alanlara kaydırma ihtiyacı duyuyor. İşte bu bağlamda gelen sürpriz haber, AI video dünyasının en iddialı girişimlerinden birinin ani sonunu işaret ediyor.

SORA’NIN KISA VE PARLAK HAYATI

Yapay zeka devi, Sora’yı ilk olarak 2024 sonunda kamuoyuna açmıştı ancak asıl patlamayı Eylül 2025’te Sora 2 modeli ve bağımsız mobil uygulamasıyla yaşadı. Uygulama, kullanıcıların kısa ve son derece gerçekçi AI videolar üretip sosyal akışta paylaşabildiği bir platform olarak tasarlanmıştı. Lansmandan birkaç gün sonra Apple App Store’da 1 numaraya yükselen Sora, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Prenses Diana’nın parkur yaptığı absürt videolardan köpeklerin araba kullandığı komik kliplere kadar yaratıcı içerikler hızla yayıldı.

Bu başarıya rağmen Sora, şiddet içeren, ırkçı videolar, telif hakkı ihlalleri, deepfake’ler ve dezenformasyon nedeniyle yoğun eleştiri aldı. OpenAI bu sorunlara karşı mücadele ediyordu. Kapanma kararından hemen önce “Sora ile Güvenli Yaratıcılık” başlıklı blog yazısında, genç kullanıcılar için daha güvenli ortamlar ve zararlı içeriklere (cinsel materyal, terör propagandası, kendine zarar verme) karşı sıkı korumalar üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak bu adımlar şirketin ani kararını değiştiremedi.

DISNEY İŞBİRLİĞİ DE SONA ERDİ

Sora’nın kapatılması, Aralık 2025’te imzalanan ve OpenAI kullanıcılarının Marvel, Pixar, Star Wars gibi 200’den fazla lisanslı Disney karakteriyle video üretmesine imkân tanıyan üç yıllık ortaklığın da bitişi anlamına geliyor. Disney’den yapılan açıklamada, “AI alanındaki hızlı ilerlemeyi saygıyla karşılıyoruz ve OpenAI’nin video üretim işinden çıkma kararını anlıyoruz” denilerek ortaklığın sona erdiği doğrulandı. Disney, fikri mülkiyet haklarına ve içerik üreticilerinin haklarına saygılı yeni AI platformlarıyla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

OPENAI NE DİYOR?

OpenAI, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sora ile içerik üreten, paylaşan ve topluluk oluşturan herkese teşekkürler. Yaptıklarınız önemliydi ve bu haberin üzücü olduğunu biliyoruz.”

Şirket, uygulamanın ve API’nin kapanma takvimi ile kullanıcıların mevcut videolarını nasıl indirebileceği konusunda yakında detay vereceğini açıkladı. Sora araştırma ekibinin ise “dünya simülasyonu” ve robotik gibi daha stratejik alanlara kaydırılacağı belirtiliyor.Bu karar, yapay zeka sektöründeki yüksek hesaplama maliyetleri ve şirketlerin portföylerini sadeleştirme eğilimini bir kez daha gözler önüne seriyor. OpenAI’nin odak noktasını artık kodlama araçları, kurumsal müşteriler ve genel yapay zeka (AGI) hedeflerine çevirdiği konuşuluyor.