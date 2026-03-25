        BIST 100 12.930,16 %-1,81
        DOLAR 44,3476 %0,02
        EURO 51,4436 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.517,00 %2,20
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,70 %3,05
        BITCOIN 71.186,00 %1,61
        GBP/TRY 59,4236 %-0,13
        EUR/USD 1,1595 %-0,11
        BRENT 99,21 %-5,05
        ÇEYREK ALTIN 10.654,20 %2,19
        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrol 100 doların altına düştü - Enerji Haberleri

        Brent petrol 100 doların altına düştü

        Ortadoğu'daki gerilime ilişkin ateşkes beklentileri petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol yeniden 100 doların altını test etti

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.03.2026 - 08:10 Güncelleme:
        Küresel petrol piyasalarında son günlerde sert dalgalanmalar yaşanırken, fiyatlar yeniden 100 doların altına geriledi. Uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 5’in üzerinde düşüşle 98 dolar seviyelerine kadar indi.

        Fiyatlardaki düşüşte, Ortadoğu’da devam eden gerilime ilişkin ateşkes umutlarının artması etkili oldu. ABD ile İran arasında olası bir uzlaşma sürecine dair haber akışı, arz kesintisi riskinin azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

        Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların hafiflemesi ihtimalinin piyasada “rahatlama fiyatlaması” yarattığını belirtiyor. Ayrıca bazı üretici ülkelerin alternatif sevkiyatları artırması da düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

        Buna karşın analistler, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekerek, bölgede yeniden tansiyonun yükselmesi halinde petrol fiyatlarının kısa sürede tekrar 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

