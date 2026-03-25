Brent petrol 100 doların altına düştü

Küresel petrol piyasalarında son günlerde sert dalgalanmalar yaşanırken, fiyatlar yeniden 100 doların altına geriledi. Uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 5’in üzerinde düşüşle 98 dolar seviyelerine kadar indi.

Fiyatlardaki düşüşte, Ortadoğu’da devam eden gerilime ilişkin ateşkes umutlarının artması etkili oldu. ABD ile İran arasında olası bir uzlaşma sürecine dair haber akışı, arz kesintisi riskinin azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların hafiflemesi ihtimalinin piyasada “rahatlama fiyatlaması” yarattığını belirtiyor. Ayrıca bazı üretici ülkelerin alternatif sevkiyatları artırması da düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Buna karşın analistler, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekerek, bölgede yeniden tansiyonun yükselmesi halinde petrol fiyatlarının kısa sürede tekrar 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.