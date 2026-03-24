        Haberler Ekonomi Altın Pide değil, altın kuyruğu - Altın Haberleri

        Fiyatı gören altın kuyruğuna girdi

        Kocaeli'de altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar kuyumcularda uzun kuyruklar oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Pide değil, altın kuyruğu

        Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi.

        Gram altın bugün 6 bin 950 TL'den açılış yaparken, Kocaeli'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumcu önlerinde kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk yaşanan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.

        "KENDİMİZE GÖRE KAR EDERİZ AMACIYLA KUYRUĞU GİRDİK"

        Altın almak için sıraya giren bir vatandaş, "Düşüş olduğu için sevindik, bir bakalım dedik ama 6 bin 500 diye duyduk ama 6 bin 950 olmuş. Düşüyor mu, çıkıyor mu? Bir yükseliş ve iniş var. Vatandaşlarda ne yapsın, bir şekilde kendimize göre kar ederiz amacıyla kuyruğu girdik. Daha önce böyle bir şeye rastlamadım, her zaman geldiğim kuyumcu dolu" diye konuştu.

