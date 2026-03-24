        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

        Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen 86 milyon olarak birbirimize derman olmanın, birbirimize dost kardeş, komşu ve arkadaş olmanın sıcaklığını kalplerimizde hissettik.

        Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı çevrelerin hedef aldığı Maarifin Kalbinde Ramazan programımızda benzer şekilde okullarımızda Ramazan'ın farklı atmosferinde teneffüs edilmesine katkı sağladık. Çocuklarımızın Ramazan coşkusunu görmekten büyük mutluluk duyduk. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar kardeşiz. Bu topraklarda yaşadığımız müddetçe tek yürek tek bilek olmaya devam edeceğiz.

        Bayramın üçüncü günü Katar'dan aldığımız acı haber hepimizin yüreğini dağlamıştır. Eğitim faaliyetleri icra eden helikopterin kaza kırıma uğramasıyla 4'lü Katarlı olmak üzere 7 personel şehit oldu. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

        Bu yıl Ramazan bayramının ikinci günü baharın müjdecisi tabiatın dirilişinin sembolü olan Nevruz gününe tekabül etti. Nevruz Anadolu, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu'da kardeş halklar tarafından asırlardır bayram havasında kutlanıyor. Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gerekli cevabı alacaktır. Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de ağababaların gücü yetmeyecekti.

        17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin önü, ufku açıktır. Allah'ın izniyle yarınları aydınlıktır.

        Ayrıntılar gelecek...

        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
