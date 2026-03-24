ABD basını: Hava indirme seçeneği masada

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İran'a saldırılarda yaklaşık 3 bin kişilik hava indirme birliğini konuşlandırmayı değerlendirdiği, bu birliğin Hark Adası'na saldırıda da kullanılabileceği ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, İran'a saldırılar kapsamında bir muharebe birliğinin konuşlandırılması olasılığını değerlendirdiği iddia edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, ordunun "eylemlerini ihtiyatlı planlama" olarak nitelendirirken, Pentagon veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin herhangi bir talimat gelmediğini belirtti.

Yaklaşık 3 bin askerden oluşan muharebe birliğinin 82. Hava İndirme Tümenine bağlı olduğu aktarılan haberde, bu birliğin İran'ın Hark Adası'nı "ele geçirmek" için kullanılabileceği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'nın "ele geçirilmesine" yönelik saldırıya onay vermesi durumunda bir başka olasılığın da değerlendirildiği ifade edilerek bunun, bölgeye gelmekte olan 31. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğinden yaklaşık 2 bin 500 askerin düzenleyeceği saldırı olduğu savunuldu.​​​​​​​

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

*Haberin fotoğrafı ABD ordusu tarafından servis edilmiştir, temsilidir