İtalyanlar her gün makarna yiyip nasıl zayıf kalıyor? İtalyanların makarnada kilo aldırmayan tercihleri neler?
Karbonhidrat denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden olan makarnanın kilo aldırdığı inancı, İtalyanların beslenme alışkanlıklarıyla tamamen çürütülüyor. Her gün makarna tüketmelerine rağmen formda kalmayı başaran İtalyanların sırrı hangi tercihlerinden geçiyor? Gelin, bu sağlıklı ve şaşırtıcı İtalyan rutinini birlikte inceleyelim!
Pek çoğumuz diyet yaparken makarnayı hayatımızdan tamamen çıkarırken, İtalyanlar her gün makarna yiyerek nasıl bu kadar ince kalabildiklerini tüm dünyaya kanıtlıyor. Porsiyon kontrolü ve makarnanın yanında başka hiçbir yiyecek tüketmeme kuralı, bu zayıflık mucizesinin temelini oluşturuyor. Merak edenler için İtalyan usulü beslenmenin tüm inceliklerini sizin için derledik...
PORSİYON KONTROLÜ VE DOĞRU PİŞİRME TEKNİĞİ
İtalyanlar için makarna sofraların vazgeçilmezi olsa da, bizim alışkın olduğumuz devasa tabakların aksine onların porsiyonları oldukça mütevazı tutuluyor.
Ortalama 80 ile 100 gram civarında servis edilen makarna, midede ağırlık yapmadan gereken enerjiyi ve doygunluğu sağlıyor. Bununla birlikte, makarnayı "al dente" yani dişe gelir hafif sertlikte pişirmeleri de büyük bir öneme sahip.
Bu pişirme tekniği, makarnanın glisemik indeksini düşürerek kan şekerinin aniden fırlamasını engelliyor ve sindirimi yavaşlatarak tokluk hissinin çok daha uzun sürmesini mümkün kılıyor.
MAKARNAYI TEK BAŞINA BİR ÖĞÜN OLARAK TÜKETMEK
Bu formda kalma durumunun en çarpıcı sırlarından biri de tüketim alışkanlıklarında yatıyor. İtalyanlar makarna yerken tabağın yanında ekstra bir hamur işi, ekmek, patates kızartması veya farklı ağır yan ürünler tüketmekten kesinlikle kaçınıyorlar.
Öğünün tüm odak noktası tamamen makarnanın üzerinde oluyor. Özellikle ekmekle sos sıyırma gibi fazladan kalori getiren alışkanlıklardan uzak durulması, alınan toplam karbonhidrat miktarını ciddi oranda dengeliyor.
Makarna, kendi içindeki kaliteli karbonhidrat yapısıyla tek başına doyurucu ve yeterli bir öğün işlevi görüyor. Yanında başka bir şey yenmemesi, vücudun sadece tek bir ana enerji kaynağına odaklanarak onu daha rahat sindirmesini sağlıyor.
SADE SOSLAR VE HAREKETLİ YAŞAM TARZI
Makarnanın üzerine eklenen sosların sadeliği ve doğallığı, kilo kontrolünün mutfaktaki diğer önemli kuralı. İşlenmiş gıdalar, ağır kremalar veya aşırı yağlı etler yerine taze domates, sarımsak, hakiki sızma zeytinyağı ve fesleğen gibi taze otlar tercih ediliyor.
Bu sayede tabaktaki yemeğin kalori değeri minimumda, besin değeri ise maksimumda tutuluyor. Tüm bu beslenme kurallarının içine İtalyanların günlük hayattaki hareketli yapıları, akşam yemeklerinden sonra yapılan uzun yürüyüşler ve bisiklet kullanım alışkanlıkları da eklenince, alınan kaloriler kolaylıkla enerjiye dönüşerek harcanıyor.