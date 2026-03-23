Dursun Özbek, Osimhen'in son durumunu HT Spor'a değerlendirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ameliyat olan Victor Osimhen'i hastanede ziyaret etti ve çıkışta HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceğine dair "İnşallah en kısa sürede sahaya dönecek." dedi.
Giriş: 23.03.2026 - 19:46
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Victor Osimhen'i hastanede ziyaret etti. Başkan Özbek, hastane çıkışında HT Spor'a konuştu.
Nijeryalı yıldızın durumunu değerlendiren başkan Özbek, "Osimhen gayet sağlıklı ve güzel bir ameliyat geçirdi." dedi.
F.BAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?
Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğine dair ise "İnşallah en kısa sürede sahaya dönecek." ifadelerini kullandı.
Başkan Dursun Özbek'e hastanede teknik direktör Okan Buruk da eşlik etti.
