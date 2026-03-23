        Haberler Ekonomi Enerji Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş - Enerji Haberleri

        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş

        Brent petrolün varil fiyatı Trump'ın 'enerji tesislerine saldırıyı 5 gün süre ile ertelediğini' açıklaması sonrası 96 doları gördü. Açıklamalar sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları da yüzde 8,9 düştü.

        Giriş: 23.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş

        ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Gelişmeler üzerine petrol fiyatları yükselirken, brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 artarak 108,57 dolar olmuştu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de99,93 dolardan alıcı bulmuştu.

        Ancak brent petrolün varil fiyatı ABD Başkanı Donald Trump'ın 'enerji tesislerine saldırıyı 5 gün süre ile ertelediğini' açıklaması sonrası sert düştü.

        ABD Başkanı Trump "Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim" dedi. Bununla beraber Trump, ABD ve İran heyetleri arasında Ortadoğu’daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik "derinlemesine ve yapıcı" görüşmeler yapıldığını belirtti.

        Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında düşüş yüzde 10'u aştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.21 itibarıyla Cuma günkü kapanışa göre yüzde 10 azalarak 96 doları gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,75 dolardan alıcı buldu.

        Açıklamalar sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları da yüzde 8,9 düştü.

