Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Algoritma, mesleki bir krize dönüştü

        Giriş: 23.03.2026 - 08:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dijitalleşme, oyunculara sınırları aşma ve dünyaya açılma fırsatı sunsa da, beraberinde getirdiği veri odaklı denetim, sanatsal özgürlüğü kısıtlayabilen bir gözetleme kulesi etkisi yaratıyor. Oyuncular artık sadece yönetmeni veya izleyicileri değil, aynı zamanda görünmez kodları da ikna etmek zorunda. Son zamanlarda hangi oyuncuyla sohbet etsem algoritmanın kendilerine uyguladığı baskıdan ve bunun sonuçlarından söz ediyor. Daha doğrusu dert yanıyor.

        Şöyle;

        Geleneksel yayıncılıkta bir oyuncunun başarısı, canlandırdığı karakterin izleyicilerle kurduğu duygusal bağ ve oyunculuk yeteneği üzerinden ölçülürdü. Ancak dijital dünyada oyuncular, sadece yönetmeni, yapımcıyı ve izleyicileri değil algoritmayı da ikna etmek zorunda. Hatta en önce algoritmanın gözüne girmek zorundalar.

        REKLAM

        KRİTER BİLGİ VE YETENEK Mİ YOKSA ALGORİTMANIN VERİLERİ Mİ?

        Oyuncuların sosyal medya etkileşiminin, bir yapımın kadrosuna seçilme aşamasında yeteneğinin önüne geçebildiğini gözler önüne seren örneklerle karşılaştık. Birçok oyuncu, bu konuda; "Ben daha yetenekli olduğum halde bir başkasının sosyal medya takipçisi daha fazla olduğu için kadroya seçildi" türündeki söylemleriyle isyanlarını dile getirdi.

        Çünkü algoritmalar, neyin 'İzlendiğini' verilerle sunduğu için yapımcılar, bazen risk almaktan kaçınıp algoritmanın onayladığı kalıplara yöneldi / yönelebiliyor. Sinema filmlerinde izleyici sayısı ile TV dizilerinde reyting karnesi, yapımlar adına kolektif bir başarı veya başarısızlık olarak algılanırken; algoritma baskısı oyuncular üzerinde bireysel bir yük haline dönüşüyor. Bu da bir oyuncuda 'Mesleki değer kaybı' hissi yaratabiliyor.

        ALGORİTMANIN ESİRİ OLMAK KAÇINILMAZ MI?

        Algoritma, düzenli paylaşım yapmayan oyuncuları cezalandırarak alt sıralara itiyor. Bu da oyuncunun kariyerini bulanıklaştırırken neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda tereddütlere düşmesine, o güne kadar doğru bildiklerinin 'Yanlış' çıkmasından dolayı bunalıma sürüklenecek kadar iç dünyasında yıkımlara neden oluyor.

        Ayrıca; belirli bir dönemde örneğin romantik komedi veya dönem draması algoritmalarda öne çıkıyorsa, oyuncular, kendilerini sürekli benzer rollerin içinde de bulabiliyor. Bunun yanı sıra dijital platformların algoritmaları sadece yerel değil, küresel veriye göre çalıştığı için oyuncular, uluslararası estetik ve performans standartlarına uyum sağlama konusunda kendilerini baskılanmış hissetmeleri performansın düşmesine zemin hazırlıyor.

        TOKSİK YORUMLARA VE LİNÇ KÜLTÜRÜNE MARUZ KALIYORLAR

        Bu da yetmezmiş gibi algoritmanın öne çıkardığı toksik yorumlar veya linç kültürüne doğrudan maruz kalmak, oyuncuların mental sağlığıyla birlikte en büyük sermayeleri olan yaratıcı cesaretini ve deneysel ruhunu zayıflatabiliyor.

        Bütün bunların sonucunda dijitalleşmenin oyunculuk mesleğini bir veri madenciliğine dönüştürme riski taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Zira; sanatın özündeki öngörülemezlik ve insani kusur, algoritmanın mükemmeliyetçi ve sayısal anlayışıyla kafa kafaya çarpışıyor.

        Görünen o ki eğer sektör, yeteneği veri setlerinin ötesinde konumlandırmayı başaramazsa; mesleki değer kaybı sadece oyuncuların değil, tüm sinema ve televizyon endüstrisinin ortak sorunu haline gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

        NEVŞEHİR'de tartıştığı eşi Kısmet Erdoğan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Erdoğan (45), aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. (DHA)

        #dijital
        #algoritma
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu