İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
Fatih'te doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı.
DHA'nın haberine göre olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kalan 7 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarımız enkazda çalışıyor. Hepimize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.