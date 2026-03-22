Fatih’te doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkarılmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kalan 7 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarımız enkazda çalışıyor. Hepimize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.