Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü! | Son dakika haberleri

        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!

        İstanbul Fatih'te doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından iki bina çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkarılmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 22.03.2026 - 12:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih’te doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkarılmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        DHA'nın haberine göre olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kalan 7 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

        İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valisi Davut Gül, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarımız enkazda çalışıyor. Hepimize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
