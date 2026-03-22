Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor: Nevruz'da neden fotoğraf paylaşmadı?

Başta ABD ve İsrail olmak üzere tüm dünya İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunu merak ediyor.

Haftasonu Nevruz Bayramı sırasında İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in, babasının geleneğini takip ederek Nevruz konuşması yapıp yapmayacağı izleniyordu.

Nevruz Bayramı, Hamaney'in yalnızca yazılı bir açıklamasıyla geçince sağlık durumu, nerede olduğu ve İran’ın savaş çabalarındaki rolüne dair gizem daha da derinleşti.

İsrail, Mücteba Hamaney'in hedef listesinin en başında olduğunu açıkça belirtiyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, babasını öldüren saldırıda Mücteba Hamaney'in "yaralandığını ve muhtemelen yüzünün deforme olduğunu" iddia etmişti. Bir iddiaya göre Hamaney'in bacağı, gözü ve yüzünde ciddi yaralar var.

ABD ve İsrail’in elindeki istihbarat, Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu gösteriyor. İranlı yetkililerin kendisiyle yüz yüze görüşmeler ayarlamaya çalıştıklarına dair kanıtlar olduğu bildiriliyor ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Tahran'da söz sahibi kim?

Mücteba Hamaney'i çevreleyen gizem, Başkan Trump’ın birçok istihbarat brifinginde gündeme geldi. Bir ABD’li yetkili, Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin Tahran’da gerçekte kimin söz sahibi olduğunu belirlemek için hâlâ çalıştığını söyledi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Axios'a Mücteba hakkında "Onun gerçekten emirleri veren kişi olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok" dedi.

Bir ABD'li yetkili, "Bu çok tuhaf. İranlıların, ölen birini yüce lider olarak seçmek için tüm bu zahmete gireceklerini düşünmüyoruz, ancak aynı zamanda onun dümeni eline aldığını gösteren hiçbir kanıtımız da yok" açıklamasını yaptı.

Mücteba Hamaney, 9 Mart'ta yüce lider olarak ilan edilmişti.

ABD ve İsrail istihbaratı, güvenlik şefi Ali Larijani'yi İran'ın fiili lideri olarak görüyordu, ta ki İsrail geçen salı günü Larijani'yi suikastla öldürene kadar.

Trump, "Liderlerinin hepsi gitti. Bir sonraki lider grubu da gitti. Ve ondan sonraki lider grubu da çoğunlukla gitti. Ve şimdi, artık kimse orada lider olmak istemiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onlarla konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse yok. Biliyor musunuz, biz bu durumdan memnunuz" demişti.

İsrailli yetkililer, İran'ın üst düzey liderlerinin hepsinin aranan kişiler gibi hareket ettiğini, güvenli evler arasında gidip geldiğini ve dijital iletişimden kaçındığını iddia ediyor.

Fotoğrafı da yayınlanmadı

Mücteba Hamaney'in Telegram kanalı, Nevruz vesilesiyle birlik çağrısı yapan yazılı bir mesajın yanı sıra yeni liderin birkaç fotoğrafını da yayınladı.

Bir ABD’li yetkili, CIA’nın fotoğrafların güncel olup olmadığını tespit etmeye çalıştığını söyledi.

CIA Direktörü John Ratcliffe ve Savunma İstihbarat Teşkilatı Direktörü General James Adams, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde düzenlenen gizli bir oturumda, İran rejiminin derin bir komuta ve kontrol krizi yaşadığını, ancak yakın zamanda çöküşe dair herhangi bir işaret bulunmadığını ifade etti.

ABD'li yetkililere göre İran'daki güç boşluklarının tamamı Devrim Muhafızları tarafından dolduruluyor.