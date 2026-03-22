Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh: 15 gol atarsam saat alacaklar!
Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'taki günleri, Süper Lig ve kendi performansıyla ilgili ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ülkesinden JTBC'ye konuşan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig hakkındaki soruya, "Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı" yanıtını verdi.
"15 GOL ATARSAM SAAT ALACAKLARINI SÖYLEDİLER"
Hyeon-gyu Oh, performansıyla ilgili ise, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
"BENCE BU, HAYATIMIN GOLÜ"
Güney Koreli Oh, ilk maçındaki röveşata golü hakkında ise, "Daha önce hiç rövanşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" dedi.
8 MAÇTA 7 GOL KATKISI
Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 8 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve 7 gole doğrudan katkıda bulundu.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh'nun siyah-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.