        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh: 15 gol atarsam saat alacaklar! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh: 15 gol atarsam saat alacaklar!

        Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'taki günleri, Süper Lig ve kendi performansıyla ilgili ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 22.03.2026 - 12:09
        Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Hyeon-gyu Oh, Güney Kore basınına açıklamalarda bulundu.

        Ülkesinden JTBC'ye konuşan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig hakkındaki soruya, "Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı" yanıtını verdi.

        "15 GOL ATARSAM SAAT ALACAKLARINI SÖYLEDİLER"

        Hyeon-gyu Oh, performansıyla ilgili ise, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        "BENCE BU, HAYATIMIN GOLÜ"

        Güney Koreli Oh, ilk maçındaki röveşata golü hakkında ise, "Daha önce hiç rövanşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur" dedi.

        8 MAÇTA 7 GOL KATKISI

        Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 8 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve 7 gole doğrudan katkıda bulundu.

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh'nun siyah-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

        Oh Hyeon-gyu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

        Güney Kore Milli Takım formasını da giyen Oh, 24 milli maçta 6 gol attı.

        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
