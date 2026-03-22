Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh: 15 gol atarsam saat alacaklar!

"15 GOL ATARSAM SAAT ALACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Hyeon-gyu Oh, performansıyla ilgili ise, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.