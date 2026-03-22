        Hava Durumu Son dakika hava durumu: Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu | Son dakika haberleri

        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Giriş: 22.03.2026 - 09:07
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi de bulunuyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 11°

        Ankara

        Yağmurlu 12°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 16°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 14°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu 10°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Öte yandan hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı da tahmin ediliyor.

        ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ

        Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

