Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi de bulunuyor.

Öte yandan hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı da tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

