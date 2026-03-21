Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta yaşandı. Kars 36 Spor'da forma giyen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21), Rapçi Canbay'ın da içinde bulunduğu araçta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı, 21 yaşında hayata veda etti.

YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cinayetin ardından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme yaşandı.

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve eski sevgilisi Rapçi Vanap Canbay.

BİR GÜN İÇİN EK GÖZALTI KARARI

Gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bir gün ek gözaltı kararı talep edildi. Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği’nde bir gün daha sorgulanacak. Soruşturma derinleşirken, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

RAPÇİ CANBAY BARIŞMAK İSTEDİ

İddiaya göre, Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi.

ARAÇLA GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

İkiliyi barıştırmak için İstanbul’a gelen Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine iki lüks araçla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüpheliler, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüphelinin yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu, aranıyor.

ŞÜPHELİ İŞ İNSANININ OĞLU ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı. Ardından yaptığı çalışmalarda silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört ettiği basına yansımıştı. Olaydan sonra kayıplara karışan şüphelinin yakalanması çalışmalar devam ediliyor.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olaydan sonra yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine geliş ve gidişlerine yönelik güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.