        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı! | Son dakika haberleri

        Antalya'da 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!

        Antalya'da konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren Suriyeli 7 aylık hamile Leyle Elali ile 5 çocuğunun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gazetecilere açıklama yapan Gaziler Mahallesi Muhtarı Süleyman Kaplan, "Suriyeli vatandaşlarımızın kaldığı konteynerdi. Maalesef 5 çocuk ve annesi vefat etti. Annesi hamileydi. Çocukların babası da yaralandı, yoğun bakımda. Tarım işçileriydi. Akşamdan mangal yakmış, ateşi söndürmemişler. Biz bu kadar duyduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 15:04 Güncelleme:
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Antalya'da konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren 7 aylık hamile Leyle Elali (27) ile 5 çocuğunun cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ülkeleri Suriye'ye götürülecek.

        DHA'nın haberine göre Kepez'e bağlı Gaziler Mahallesi'nde, Suriyeli ailenin kaldığı konteynerde dün saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale ederek söndüren ekipler, konteynerde yaptıkları kontrolde Suriye uyruklu 7 aylık hamile Leyle Elali ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ve Mahmud Ahmed'in (4) cansız bedeniyle karşılaştı.

        REKLAM

        Dumandan etkilenen Suriyeli Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53), Ahmed Ahmed (2) ve Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Söndürme çalışmalarına yardım ederken yaralanan kişi de hastaneye götürüldü. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının yaşandığı yerde incelemede bulunan Vali Hulusi Şahin, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        "MANGAL YAKMIŞ SÖNDÜRMEMİŞLER'

        Gazetecilere açıklama yapan Gaziler Mahallesi Muhtarı Süleyman Kaplan, "Suriyeli vatandaşlarımızın kaldığı konteynerdi. Maalesef 5 çocuk ve annesi vefat etti. Annesi hamileydi. Çocukların babası da yaralandı, yoğun bakımda. Tarım işçileriydi. Akşamdan mangal yakmış, ateşi söndürmemişler. Biz bu kadar duyduk" dedi.

        KUNDAKLAMA İHTİMALİNE İNCELEME

        Yangının yaşandığı konteynerde ve çevresinde jandarmaya ait yangın tespiti köpeği eşliğinde kundaklama olup olmadığına dair inceleme yapıldı.

        CENAZELER SURİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Dün Antalya'ya gelen Leyle Elali'nin babasından kan örneği alınarak, DNA testi yapıldı ve kimlikler tespit edildi. Leyle Elali ile 5 çocuğun cenazeleri, işlemlerinin ardından pazartesi günü yakınları tarafından teslim alınacak. Hava yolu ile Gaziantep'e nakledilecek cenazeler, ardından karayolu ile götürülecekleri Suriye'nin Münbiç kentinde defnedilecek.

