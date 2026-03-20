Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü

        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde prefabrik yapıda çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden annenin hamile olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, yabancı uyruklu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu bildirildi.

        Yangın gece saat 02.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde çıktı.

        Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple prefabrik yapıda yangın çıktı. Yangında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öte yandan, yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
