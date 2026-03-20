        Haberler BBC Dünya Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na: Pete Hegseth kimdir?

        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na: Pete Hegseth kimdir?

        Eski Fox News sunucusu Pete Hegseth, Donald Trump tarafından ABD Savunma Bakanı olarak atanarak siyasetin en kritik pozisyonlarından birine yükseldi. Tartışmalar, askeri geçmişi ve sert söylemleriyle öne çıkan Hegseth, Washington'da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 20.03.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        US Defence Secretary Pete Hegseth kürsüde konuşma yaparken Getty Images

        Üç kez evlenen ve tartışmalarla gündeme gelen Hegseth, bugün ABD'nin en güçlü kurumlarından birinin başında

        Amerikan Fox News televizyonunun eski sunucusu Pete Hegseth, İran'a karşı yürütülen savaşta adeta baş sözcü rolünü üstlenirken, sertlik ve müdahale yanlısı üslubuyla dikkat çekiyor.

        İran'ın balistik füze kapasitesini ve nükleer programını hedef alan "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) isimli harekatın başlamasının üzerinden iki haftadan fazla zaman geçti.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun "düşmanı ezdiğini" savunurken Tahran yönetimini "korkak teröristler" olarak niteledi.

        Kırk beş yaşındaki Hegseth, ABD tarihinin en genç ikinci savunma bakanı.

        Ancak görev süresi boyunca tartışmalar da peşini bırakmadı.

        Yemen'deki hava saldırılarına ilişkin detayları bir gazeteciye yanlışlıkla mesajlaşma uygulaması üzerinden ilettiğinin ortaya çıkması ve onay sürecinde gündeme gelen uygunsuz davranış iddiaları ile gündeme geldi.

        Peki Pete Hegseth kimdir ve sunuculuktan ABD Savunma Bakanlığı'na nasıl yükseldi?

        Açık sözlü bir gençlik

        Haziran 1980'de Minnesota'da doğan Hegseth, üç kardeşin en büyüğü.

        Babası Brian Hegseth bir lise basketbol koçu, annesi Penelope "Penny" Hegseth ise geleneksel Hristiyan bir aileden bir kariyer danışmanıydı.

        Pete Hegseth mikrofon başında bir konuşma yaparken Getty Images

        Hegseth, Guantanamo Üssü ve Irak'ta görev yaptı ve burada Bronz Yıldız Madalyası ile ödüllendirildi.

        Hegseth, Princeton Üniversitesi'nde siyaset eğitimi aldı ve kampüsün muhafazakâr dergisi The Princeton Tory için yazdı.

        O dönemde de açık sözlü bir Cumhuriyetçi olan Hegseth, The Rant adlı köşesinde feministler ve LGBTQ gruplarıyla tartışmalara giriyor; kürtaj, eşcinsellik ve çeşitlilik politikalarına karşı çıkıyordu.

        Üniversite yıllarında fiziksel antrenman ve askeri disipline ilgi duyan Hegseth, yedek subay yetiştirme programına girdi. Bu karar kariyerinin yönünü belirledi.

        2003'te mezun olduktan sonra, George W. Bush'un "teröre karşı küresel savaş" politikasını güçlü şekilde destekleyen Hegseth, ABD ordusunda subay oldu.

        Irak'ta ve Guantanamo Üssü'nde görev yaptı, Bronz Yıldız Madalyası aldı.

        Daha sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrgerilla eğitmeni olarak bulundu.

        Askerlik görevinden sonra ülkesine döndü ve kısa süreliğine iki gazi derneğinin başına geçti.

        Ünlü New Yorker dergisindeki bir habere göre bazı çalışma arkadaşları, Hegseth'in bu dönemde iş etkinliklerinde sık sık sarhoş olduğunu ve saldırgan davranışlar sergilediğini iddia etti.

        Tartışmalı bir televizyon figürü

        2010'ların ortasında Hegseth, geriye taranmış saçları ve keskin takım elbiseleriyle Fox News ekranlarında sıkça görünmeye başladı.

        2014'te kanala önce yorumcu olarak katıldı, daha sonra sunuculuğa yükseldi.

        Programlarında özellikle askerler ve gazilerle ilgili konulara odaklandı, savaş suçlarından hüküm giymiş bazı askerleri destekleyen açıklamalarıyla dikkat çekti.

        Hegseth ve eşi Jennifer Rauchet kol kola girmiş haldeler EPA

        Hegseth, 40 yaşına gelmeden önce üç kez evlendi

        Özel hayatı da gündemden düşmedi.

        İlk evliliği, çok sayıda ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından 2009'da sona erdi.

        İkinci evliliğinden üç çocuğu oldu. Bu evlilik devam ederken 2019'da Fox & Friends programının yapımcısı Jennifer Rauchet ile tanıştı.

        Rauchet ile bir çocuk sahibi oldu ve daha sonra onunla evlendi.

        İkinci eşiyle boşanma sürecinde annesinin kendisine gönderdiği bir e-postada Hegseth'i "kadınlara kötü davranan biri" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

        Annesi daha sonra bu sözleri için özür dilediğini söyledi.

        Pentagon'a giden yol

        Hegseth'in asıl çıkışı, Fox & Friends hafta sonu programındaki sekiz yıllık sunuculuğu sırasında oldu.

        Programın düzenli izleyicilerinden biri Donald Trump'tı.

        Trump ikinci kez başkan seçildikten sonra Hegseth'i ekranlardan alıp Pentagon'a taşıdı ve onu savunma bakanı adayı yaptı. Bu tercih birçok kişi için şaşırtıcıydı.

        Onay süreci, cinsel saldırı iddiaları ve aşırı içki içtiği yönündeki suçlamalarıyla gölgelendi.

        Hegseth bu iddiaları reddederek bunların bir "karalama kampanyası" olduğunu savundu.

        Dini inançları da tartışma konusu oldu. Haçlı Seferleri'ne ait semboller taşıyan dövmelerinin aşırı sağcı ideolojilerle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Hegseth ise bunların yalnızca Hristiyan inancını yansıttığını söyledi.

        Ayrıca, yaklaşık 1 trilyon dolarlık bütçeye ve üç milyon çalışana sahip dev bir kurumu yönetmek için yeterli deneyime sahip olup olmadığı da sorgulandı.

        Ocak 2025'te Hegseth'in adaylığı Senato'da çok az bir oy farkıyla onaylandı.

        Pete Hegseth masada oturup bir konuşma yapıyor. İki eli de iki kenara açık. Bloomberg /Getty Images

        Hegseth'in onay oturumu, cinsel saldırı ve aşırı içki tüketimi iddialarının gölgesinde geçti; kendisi bu suçlamaların her ikisini de reddetti.

        Göreve geldikten kısa süre sonra ilk büyük krizini yaşadı.

        Bir gazetecinin yanlışlıkla dahil edildiği Signal isimli mesajlaşma uygulaması grubunda, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının detaylarını paylaştı.

        Bu durum Kongre üyeleri ve birçok kişi tarafından sert şekilde eleştirildi; Hegseth'in görevden alınması çağrıları yapıldı. Ancak görevde kalmayı başardı.

        Hegseth'in en çok öne çıkan hedeflerinden biri, orduda "woke saçmalık" olarak nitelendirdiği politikaları sona erdirmek oldu.

        "Woke", sağcı ideolojilerde ilerici fikirleri eleştirmek için kullanılan bir terim.

        Trump'ın "Trans cinsiyet ideolojisini ordudan söküp atacağız" ifadeleri Hegseth döneminde hayata geçirildi. Çeşitlilik programlarının ABD ordusunun savaş kabiliyetini zayıflattığını savundu.

        Bu doğrultuda bazı askeri üslerin isimlerini değiştirdi, Harvard dahil bazı üniversitelerle savunma iş birliklerini sonlandırdı.

        Ayrıca Pentagon'un medya ile ilişkilerini yeniden düzenleyerek yeni kısıtlamalar getirdi ve Hegseth'i "olumsuz gösterdiği" düşünülen fotoğrafları çeken foto muhabirlerinin erişimini engelledi.

        Ancak savunma bakanı, ABD ordusu için çizdiği vizyon gibi, kendisinin de mücadeleden geri adım atacak biri olmadığını göstermeye kararlı görünüyor.

        Geri adım atmayan bir figür

        Ortadoğu'daki çatışmalar sürerken Hegseth, İran'daki bir okul saldırısında ABD'nin rolü olup olmadığına dair sorularla karşı karşıya.

        12 Mart'ta ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, İranlı yetkililerin 110'u çocuk olmak üzere 168 kişinin öldüğünü söylediği ilkokul saldırısıyla ilgili açıklama talep etti.

        ABD medyasına göre askeri müfettişler, saldırının muhtemelen ABD güçleri tarafından istemeden gerçekleştirildiğini düşünüyor, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

        Pentagon, senatörlere doğrudan yanıt verileceğini açıkladı. BBC'nin sorularını yanıtlayan Hegseth ise ABD'nin sivilleri hedef almadığını ve olayın incelendiğini söyledi.

        ABD'nin sorumluluğunun doğrulanması halinde bu olay, ülkenin Ortadoğu'daki onlarca yıllık askeri operasyonlarında en ağır sivil kayıplardan biri olabilir.

        Trump yönetiminin Ortadoğu'daki en büyük askeri hamlesinin kamuoyundaki yüzü olan Hegseth, medya becerilerini bu süreçte yoğun şekilde kullanıyor.

        Önceki savunma bakanlarının daha teknik ve ölçülü dilinin aksine, Hegseth kendisini dünyanın en güçlü ordusunun özür dilemeyen bir temsilcisi olarak konumlandırıyor.

        Geçtiğimiz yıl "savaş bakanı" olarak yeniden adlandırılan kabine görevinde, ABD'nin yenilmez gücünü ve "savaş odaklı yaklaşımını" vurgulayan bir profil çiziyor.

        Amerikan Security Project düşünce kuruluşunun CEO'su Matthew Walling'e göre Hegseth'in konuşma tarzında belirgin bir "maço" ton var ve bu, kamuoyuna sunduğu imajın bir parçası.

        Walling, Hegseth'in kendine güveninin ve kesinliğinin, "netlik arayan" Amerikalılar için cazip olabileceğini söylüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü: Doğal afet denildi, yardım edilmedi

        (DHA) – Beşiktaş'ta bir balıkçıda bebekli aile yemek yediği sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan aile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Lokmamı ağzıma götürürken asma tavan üzerimize çöktü. Bize 'doğal afet' denildi, ya...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Her yerde yağış var!
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi