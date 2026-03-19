Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenlemişti. İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamış ve ilk saldırıyı düzenlediğini duyurmuştu.

İran devlet televizyonu ise bugün İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurdu. Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı" ifadesi kullanıldı.

Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu. Dün yapılan saldırılarda da büyük hasar olduğu açıklanmıştı.

Suudi Arabistan ise Çarşamba günü Riyad’a doğru fırlatılan dört balistik füzeyi ve bir gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırı girişimini engellediğini açıkladı.

BRENT PETROL 110 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Ortadoğu genelinde birçok enerji tesisinin hedef alınmasıyla beraber petrol, Perşembe günü yüzde 3’e kadar yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri, 112,12 dolara kadar yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 2,38 artışla 98,61 dolara çıktı. Brent, Çarşamba günü yüzde 3,8 yükselişle kapanırken, WTI yataya yakın bir seyir izledi. Reuters'a göre Çarşamba günü Brent-WTI makası son 11 yılın en geniş seviyesine çıktı.