        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı

        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı

        Siirt-Eruh kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan sürücü Sait Kaplan ile kızı Zehra Kaplan, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Giriş: 18.03.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Siirt’te hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Sait Kaplan (40) ile kızı Zehra Kaplan (6) hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Sait Kaplan yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Hastanede tedaviye alınan Sait Kaplan ile kızı Zehra, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimine katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimine katıldı. (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"