Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.115,13 %-0,78
        DOLAR 44,2186 %0,06
        EURO 50,9603 %-0,12
        GRAM ALTIN 6.947,46 %-2,33
        FAİZ 40,38 %0,75
        GÜMÜŞ GRAM 109,71 %-2,67
        BITCOIN 71.309,00 %-4,33
        GBP/TRY 58,9655 %-0,17
        EUR/USD 1,1504 %-0,31
        BRENT 108,65 %5,11
        ÇEYREK ALTIN 11.359,10 %-2,33
        Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

        Nakkaştepe'deki Holding merkezinde gerçekleşen toplantıda Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un değerlendirmeleri okundu ve yeni Yönetim Kurulu onaylandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu'nda yer alan değerlendirmesinde memleket ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgularken, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da, "Son 5 yılda yaptığımız 16,1 milyar ABD doları tutarındaki kombine yatırım uzun dönemli stratejik bakış açımızın ispâtı niteliğindedir" dedi. Ömer Koç bunun yanında "Değerlerin yerini çıkarların, istişâre ve iş birliğinin yerini güç ittifaklarının aldığı daha riskli, yeni bir dünya şekilleniyor" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 20:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

        Koç Holding, 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat S. Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla düzenlenen toplantı, Nakkaştepe’deki Holding merkezinde yapıldı.

        Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, faaliyet raporunda yer alan değerlendirmesinde, 2025’in dünya ekonomisinde taşların yerinden oynadığı ve eski ezberlerin bozulduğu bir yıl olduğunu belirterek, “Yeni tesis edilmekte olan ekonomik düzenin nasıl şekilleneceği henüz net olmasa da ülkemizin sahip olduğu ekonomik, beşerî, stratejik ve coğrafi avantajların büyük fırsatlar yaratabileceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Rahmi M. Koç, Koç Topluluğu olarak memleket ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

        5 YILDA 16.1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

        Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, faaliyet raporunda yer alan değerlendirmesinde, “Değerlerin yerini çıkarların, istişâre ve iş birliğinin yerini güç ittifaklarının aldığı daha riskli, yeni bir dünya şekilleniyor. Bilhassa uluslararası işlerimizin çerçevesini çizen kurumların ve kuralların âkıbeti meçhulken, stratejilerimizi bu tarihi dönüşümü doğru yorumlayarak tâyin etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

        Bu yıl Koç Topluluğu’nun 100. yaşını idrâk ettiğine de değinen Ömer M. Koç, Topluluğun çok daha iyisini başarmak ve Büyük Önder Atatürk’ün Türkiye için tâyin ettiği muasır medeniyet hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini vurguladı. Ömer M. Koç, “İçinden geçilen tüm belirsizliklere rağmen, son 5 yılda yaptığımız 16,1 milyar ABD doları tutarındaki kombine yatırım Koç Topluluğu’nun uzun dönemli stratejik bakış açısının ispâtı niteliğindedir” dedi.

        "100. YAŞIMIZ TÜRKİYE VE CUMHURİYET DEĞERLERİNE OLAN BAĞLILIĞIMIZIN BEYANI

        Levent Çakıroğlu: “100. yaşımız sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda Türkiye’ye ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızın güçlü bir beyanı.”

        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise faaliyet raporu değerlendirmesinde küresel belirsizlik ortamını şekillendiren zorlu etkenlere rağmen yılı güçlü ve sağlıklı bilanço sonuçlarıyla kapattıklarını kaydederek, “Konsolide gelirlerimiz 64,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl kombine bazda 3,7 milyar ABD doları yatırım harcaması yaptık” dedi.

        Rakamların ötesinde, 100. yaşlarını sadece bir yıl dönümü olarak değil, aynı zamanda Türkiye’ye ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılıklarının güçlü bir beyanı olarak değerlendirdiklerini belirten Çakıroğlu, şöyle devam etti: “31 Mayıs 1926 tarihinde merhum Vehbi Koç tarafından Ankara’da kurulan mütevazı bir ticarethane ile temelleri atılan Koç Topluluğu bugün; 60’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor, 155’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor, 120 binden fazla çalışanı, 10 bine yakın bayisi ve yetkili servisi ile değer yaratıyor. Topluluğumuz Fortune Global 500’de yer alan tek Türk şirketi olma başarısını sürdürüyor” dedi.

        YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

        Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

        Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı

        Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı

        Ali Y. Koç - Başkan Vekili

        Semahat S. Arsel - Üye

        Caroline N. Koç - Üye

        İpek Kıraç - Üye

        Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO

        Peter Martyr - Bağımsız Üye

        Ömer Önhon - Bağımsız Üye

        Kudret Önen - Bağımsız Üye

        Umran Savaş İnan - Bağımsız Üye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        Çekiçten çekime U dönüşü
        Çekiçten çekime U dönüşü
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"