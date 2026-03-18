Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!

        Fenerbahçe, son dönemdeki prim haberleri için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe; teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü hedef alan hiçbir girişime alan açılmayacaktır. Aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 20:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, son dönemdeki prim haberleri için resmi siteden açıklama yaptı.

        Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir." denildi.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

        "Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz.

        Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır.

        Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır. Bu tür anlık diyaloglar üzerinden takımımıza dair farklı anlamlar çıkarılması futbolun doğasına aykırıdır.

        Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz.

        Bu takım, sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadele, birliktelik ve karakterle Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini defalarca göstermiştir.

        Bu emeği ve bu duruşu tek bir başlık üzerinden tartışmaya açmak, bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır.

        Fenerbahçe; teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü hedef alan hiçbir girişime alan açılmayacaktır.

        Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

        Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır.

        Futbol takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde, oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlar ve hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir.

        Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

        Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çekiçten çekime U dönüşü
        Çekiçten çekime U dönüşü
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"