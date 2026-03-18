07:30 18/03/2026

İRAN: SAVAŞ HERKESİ ETKİLEYECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın herkesi etkileyeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, savaşının küresel yankılarının "herkesi etkileyeceğini" belirterek, daha fazla Batılı yetkilinin çatışmaya karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in istifa mektubunu alıntıladığı paylaşımda, "Küresel yankıların dalgası daha yeni başladı ve zenginlik, inanç veya ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyecek" dedi.

Arakçi, İran'a karşı savaşın haksız olduğunu söyledi ve "Avrupa ve ABD yetkilileri de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses" olduğunu söyledi. Paylaşımında, "Uluslararası toplumun daha fazla üyesi de aynı yolu izlemeli" ifadelerine yer verdi.