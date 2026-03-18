Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum: İran'dan Laricani'nin intikamı için saldırı! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 19 gündür sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin intikamı amacıyla Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail Beyrut'u hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaşın herkesi etkileyeceğini söyledi. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 18.03.2026 - 07:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İRAN: SAVAŞ HERKESİ ETKİLEYECEK

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın herkesi etkileyeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, savaşının küresel yankılarının "herkesi etkileyeceğini" belirterek, daha fazla Batılı yetkilinin çatışmaya karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in istifa mektubunu alıntıladığı paylaşımda, "Küresel yankıların dalgası daha yeni başladı ve zenginlik, inanç veya ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyecek" dedi.

        Arakçi, İran'a karşı savaşın haksız olduğunu söyledi ve "Avrupa ve ABD yetkilileri de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses" olduğunu söyledi. Paylaşımında, "Uluslararası toplumun daha fazla üyesi de aynı yolu izlemeli" ifadelerine yer verdi.

        İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI

        İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.

        İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki tahliyesini istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu çok katlı binayı bombaladı.

        Saldırının ardından bina yerle bir oldu. Bölgeden dumanlar yükseldi ve hedef alınan binanın çevresini toz bulutu kapladı.

        İsrail ordusu, Beyrut'un Başura Mahallesi'nden bir bina ve çevresi için tahliyesini istemiş ve binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRI DALGASI

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine saldırıların başlatıldığı, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen noktaların hedef alındığı belirtildi.

        Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için yapılan tahliye uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, Hizbullah'ın hedef alındığı iddia edilen saldırıların başlatıldığı aktarıldı.

        TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

        İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler bir kez daha çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

        İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde sirenler çaldı.

        KUVEYT VE BAE SALDIRILARI ENGELLEDİ

        Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

        Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlar sorumluluğundaki bölgelerde 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

        Cadan, Ulusal Muhafızlar birliklerinin, Kuveyt'in korunmasını ve savunmasını her şeyin üstünde tutarak güvenliği ve istikrarı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu.

        Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin de hava savunma sistemlerinin, füze ve İHA'ları imha etmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

        ERBİL HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA SESLERİ

        ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) yerleşim yerindeki parka düştü.

        Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen bir İHA'nın parçaları, sivil yerleşim yerindeki bir parka düştü.

        Güvenlik güçleri söz konusu yerde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve ambulansların da hazır bulunduğu görüldü.

        İRAN: LARİCANİ'NİN İNTİKAMI İÇİN TEL AVİV'E SALDIRI DÜZENLEDİK

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.

        Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

        İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

        İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

        İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

        İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı.

