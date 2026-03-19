Galatasaray'da Noa Lang'ın talihsiz anı: Parmağı koptu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ile kozlarını paylaştı.

Anfield'da oynanan müsabakanın ikinci yarısında Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Noa Lang, oldukça talihsiz bir an yaşadı.

REKLAM PANOSUNA ÇARPTI, PARMAĞI KOPTU!

Sarı-kırmızılıların hücum oyuncusu, bir pozisyon sonrası reklam panolarına çarptı ve yerde kaldı.

Elini tutarak yere yığılan Hollandalı futbolcunun kanaması olduğu görülürken, her iki takımın teknik heyeti hemen bölgeye doğru koştu.

İlk tedavisi saha kenarında yapılan ve yaklaşık 5 dakika boyunca durumu kontrol edilen Noa Lang, sedyeyle oyundan çıkarıldı.

Noa Lang'ın parmağının koptuğu ve dikileceği öğrenildi.