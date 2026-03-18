İstanbul'da olay, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'nin evine silahla ateş edip kaçtı.

5 ADET POMPALI KARTUŞU BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda saldırıyı Yağmur A.'nın (42) gerçekleştirdiği belirlendi. Yağmur A. evinde operasyonla gözaltına alındı.

REKLAM

SEVGİLİLER ARASINDA ALACAK MESELESİ

Yağmur A.'nın pompalıyla evine ateş ettiği C.G. ile sevgili oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Yağmur A. tutuklandı. Öte yandan ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

EVİNDEN PİJAMAYLA ÇIKTI

Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.