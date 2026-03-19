        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 19 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı sağanak yağmurlu olacak. Yağışların güney illerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise birkaç derede düşecek.

        Giriş: 19.03.2026 - 07:32 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu 11°

        İzmir

        Yağmurlu 13°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 12°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

