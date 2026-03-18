        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool-Galatasaray: 4-0 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Futbol Haberleri

        Liverpool-Galatasaray: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası son 16 turunda sona erdi... Sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. İngiliz devine turu getiren golleri Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch ve Salah kaydetti. Kırmızılar, Salah'ın ayağından bir de penaltı kaçırdı.

        Giriş: 18.03.2026 - 21:46 Güncelleme:
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'a diş geçiremedi... Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İngiliz devine Anfield'da 4-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

        Liverpool maça baskılı başlarken, ilk yarıyı 25. dakikada Szoboszlai'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

        11 DAKİKADA UMUTLAR BİTTİ!

        İkinci devrede de Galatasaray'a adeta nefes aldırmayan Kırmızılar, 10 dakika içinde 3 gol bularak temsilcimizin tur umutlarını bitirdi. 51'de Ekitike, 53'te Gravenberch ve 62'de Salah'ın golleriyle skor 4-0'a geldi.

        UĞURCAN, SALAH'IN PENALTISINI KURTARDI

        Galatasaray'da Uğurcan Çakır takımın ayakta kalan tek ismi olarak öne çıktı. İlk yarıda tam 6 kurtarış yapan milli file bekçisi, 45+4'te ise Salah'ın penaltısında gole izin vermedi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister’ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0.

        29. dakikada Abdülkerim’in hatalı pasında topla ceza alanına giren Muhammed Salah’ın vuruşunda, kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

        31. dakikada ceza alanında oluşan karambolde müsait pozisyonda topu önünde bulan Wirtz’in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

        33. dakikada Szoboszlai’nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

        45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

        45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi.

        45+5. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortaladığı topa ön direkte Sallai kafayla vurdu. Kaleci Alisson meşin yuvarlağı kontrol etti.

        45+6. dakikada Muhammed Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Dönen topa Wirtz'in vuruşunda Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

        48. dakikada Wirtz'in pasıyla sol taraftan ceza alanında topla buluşan Ekitike'nin vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

        50. dakikada Ekitike'nin ceza alanının sağ tarafından pasıyla hareketlenen Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

        51. dakikada Salah'ın sağ taraftan ceza alanına girer girmez çıkardığı topu arka direkte müsait durumdaki Ekitike ağlara gönderdi: 2-0.

        53. dakikada ceza alanında topla buluşan Salah’ın vuruşunda kaleci Uğurcan’dan dönen topu önünde bulan Gravenberch takımını 3-0 öne geçirdi.

        62. dakikada Wirtz ile verkaç yapan Salah'ın ceza alanı çizgisinin hemen önünden yaptığı şık vuruşta, top filelerle buluştu: 4-0.

        67. dakikada Ekitike'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa Salah'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Salah'ın çıkardığı topa müsait durumdaki Mac Allister'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan son anda meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

        Stat: Anfield Road

        Hakemler: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

        Liverpool: Alisson, Frimpong (Dk. 67 Jones), Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 89 Nyoni), Mac Allister, Salah (Dk. 74 Gakpo), Szoboszlai, Wirtz (Dk. 89 Ngumoha), Ekitike (Dk. 89 Chiesa)​​​​​​​

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 46 Lang) (Dk. 80 Icardi), Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 73 Eren Elmalı), Jakobs, Torreira (Dk. 60 Yunus Akgün), Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 46 Sane)

        Goller: Dk. 25 Szoboszlai, Dk. 51 Ekitike, Dk. 53 Gravenberch, Dk. 62 Salah (Liverpool)

