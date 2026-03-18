Lokantanın tavanı çökünce yemek yiyen aile ölümden döndü
Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan çöktü. Bebeğin bulunduğu pusetin üstüne düşen parçalar açık şemsiye sayesinde faciaya dönüşmedi. Aile tedavi altına alındı. Anne, "midyelerin parasını istediler" iddiasıyla işletmeden şikayetçi oldu
Özacar çifti, iki çocuğuyla birlikte Beşiktaş'taki bir balık restoranında yemek yemeye gitti. Bu sırada onlarca kiloluk asma tavan bebeklerinin bulunduğu pusetinin üzerine düştü. Anne, "can derdindeyken midyelerin parasını istediler" iddiasında bulundu. Aile tedavi altına alındı ve işletmeden şikayetçi oldu.
NEYE UĞRADIKLARINA ŞAŞIRDILAR!
Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ta bir balık restoranında aile yemeği faciaya dönüşmek üzereydi. Kübra ve Oğuz Özacar çifti, iki çocuklarıyla birlikte yemek yedikleri sırasında restoranın asma tavanı sonucunda çöktü.
AĞIR PARÇALAR PUSETİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Ailenin anlatımına göre, pusetin şemsiyesinin açık olması daha büyük bir felaketi önledi. Olayın ardından büyük panik yaşanırken aile tedavi altına alındı.
“MİDYELERİN PARASI İSTENDİ” İDDİASI
Anne Kübra Özacar, şok yaşadıklarını aktarırken, "Biz can derdindeyken masadaki midyelerin parasının istendiğini" öne sürdü. Aile, işletme hakkında şikayetçi oldu. Çökmenin nedeni henüz netlik kazanmadı. Ailenin şikayeti üzerine işletmeye yönelik inceleme yapılması ve adli sürecin netleşmesinin beklendiği belirtildi.