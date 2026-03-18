        Lokantanın tavanı çökünce yemek yiyen aile ölümden döndü

        Lokantanın tavanı çökünce yemek yiyen aile ölümden döndü

        Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan çöktü. Bebeğin bulunduğu pusetin üstüne düşen parçalar açık şemsiye sayesinde faciaya dönüşmedi. Aile tedavi altına alındı. Anne, "midyelerin parasını istediler" iddiasıyla işletmeden şikayetçi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Restoranda dehşet anları

        Özacar çifti, iki çocuğuyla birlikte Beşiktaş'taki bir balık restoranında yemek yemeye gitti. Bu sırada onlarca kiloluk asma tavan bebeklerinin bulunduğu pusetinin üzerine düştü. Anne, "can derdindeyken midyelerin parasını istediler" iddiasında bulundu. Aile tedavi altına alındı ​​ve işletmeden şikayetçi oldu.

        NEYE UĞRADIKLARINA ŞAŞIRDILAR!

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ta bir balık restoranında aile yemeği faciaya dönüşmek üzereydi. Kübra ve Oğuz Özacar çifti, iki çocuklarıyla birlikte yemek yedikleri sırasında restoranın asma tavanı sonucunda çöktü.

        AĞIR PARÇALAR PUSETİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        Ailenin anlatımına göre, pusetin şemsiyesinin açık olması daha büyük bir felaketi önledi. Olayın ardından büyük panik yaşanırken aile tedavi altına alındı.

        “MİDYELERİN PARASI İSTENDİ” İDDİASI

        Anne Kübra Özacar, şok yaşadıklarını aktarırken, "Biz can derdindeyken masadaki midyelerin parasının istendiğini" öne sürdü. Aile, işletme hakkında şikayetçi oldu. Çökmenin nedeni henüz netlik kazanmadı. Ailenin şikayeti üzerine işletmeye yönelik inceleme yapılması ve adli sürecin netleşmesinin beklendiği belirtildi.

        Beyoğlu'nda 2 katlı evde yangın çıktı; 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangın çıkan evde ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"