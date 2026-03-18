        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool-Galatasaray maçı CANLI YAYIN (Liverpool Galatasaray CANLI İZLE) - Futbol Haberleri

        Liverpool-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Liverpool-Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Anfield'dan istediği sonuçla ayrılıp Devler Ligi'nde 13 yıl sonra yeniden çeyrek finale yükselmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.03.2026 - 21:46
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!

        STAT: Anfield

        HAKEM: Szymon Marciniak

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        LIVERPOOL: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike​​​​​​​

        GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşıyor.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

        "Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

        REKLAM

        Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        OKAN BURUK VE 6 İSİM CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

        Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.

        Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

        Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

