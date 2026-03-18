        Haberler Dünya İran'ın liderlerinden Larijani nasıl öldürüldü? | Dış Haberler

        İran'ın liderlerinden Larijani nasıl öldürüldü?

        İran'ın fiili lideri olarak nitelendirilen Ali Larijani'nin yerinin tespit edilmesi için İsrail'in tüm kaynaklarını seferber ettiği iddia edildi. Çocuklarının evinde olan Larijani'nin savaş uçaklarının bombalaması sonucu oğlu ve korumalarıyla beraber öldürüldüğü biliniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 15:48
        Larijani suikastının perde arkası

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaşta öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikastının ardından İran'ın fiili lideri Ali Larijani de öldürüldü.

        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi Haberi Görüntüle

        Kaynaklar, Lacijani'nin Ali Hamaney'in ardından İsrail'in bir numaralı hedefi haline geldiğini belirtiyor.

        Üst düzey savunma kaynaklarına göre, Larijani'nin yerini tespit etmek için muazzam istihbarat ve operasyonel kaynaklar seferber edildi.

        Ancak Larijani'nin izini sürmek kolay olmadı. Tespit edilmekten kaçınma konusunda deneyimli olan Larijani, İsrail tarafından bulunmasını önlemek için bir dizi önlem aldı.

        Kaynaklar, Larijani'nin özellikle son iki hafta boyunca sürekli olarak farklı gizli yerlere taşındığını belirtti.

        Larijani'yi takip eden İsrail istihbaratının topladığı bilgileri Tel Aviv'e göndermesi ve siyasi kademenin hızlı karar alması, suikastın gerçekleşmesine yol açtı.

        İstihbaratın üst düzey karar vericilerle paylaşılması ve bunun ardından hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının hızla sevk edilmesi sonucu Larijani hayatını kaybetti.

        Larijani'nin kızının evinde olduğu ve oğlu ile korumalarının da saldırıda öldürüldüğü biliniyor.

        Aynı akşam, Larijani'nin yanı sıra ve Besic’in üst düzey yetkilileri de öldürüldü.

