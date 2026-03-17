Semiramis Pekkan, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını açıkladı

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, 2025 yılının Eylül ayında akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı.

Pekkan'dan bu kez sevindiren bir haber geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Pekkan, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını açıkladı.

"BALON UÇURMAK GEREKİYORMUŞ"

Paylaşımında balon uçuran Pekkan, "Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pekkan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda tedavi sürecinin hem duygusal hem de fiziksel açıdan oldukça zorlu geçtiğini dile getirmişti. Özellikle saç dökülmesinin kendisini derinden etkilediğini belirten sanatçı, bu süreçte en büyük desteği ablası Ajda Pekkan’dan gördüğünü ifade etmişti.