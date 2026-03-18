Beyoğlu'nun en ikonik sembollerinden biri: Taksim Tünel'deki füniküler hattı bir turistin fikriymiş!
Beyoğlu'nun simgelerinden biri olan Tünel'in hikâyesi, düşündüğünüzden çok daha ilginç. İstanbul'un en eski ulaşım sistemlerinden biri, aslında bir turistin dikkatli gözlemleri sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar!
BEYOĞLU’NUN ALTINDAKİ TARİH: TÜNEL’İN DOĞUŞU
İstanbul’un en köklü ulaşım hatlarından biri olan Tünel Füniküler Hattı, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ilginç bir fikrin ürünü. 19. yüzyılda Beyoğlu ile Karaköy arasında gidip gelmek, özellikle dik yokuşlar nedeniyle oldukça zordu. Bu zorluk, bir turistin dikkatini çekti ve sıra dışı bir çözüm fikrinin doğmasına neden oldu.
BİR TURİSTİN AKLINA GELEN FİKİR
Fransız mühendis Eugène-Henri Gavand, İstanbul’u ziyaret ettiği sırada Galata ile Pera arasındaki yoğun insan trafiğini ve zorlu yokuşu gözlemledi.
İnsanların bu mesafeyi kat etmekte zorlandığını fark eden Gavand, yer altından ilerleyen bir sistem kurma fikrini ortaya attı. Bu proje, dönemin Osmanlı yönetimine sunuldu ve kısa sürede kabul gördü.
DÜNYANIN EN ESKİLERİNDEN BİRİ
1875 yılında hizmete giren Tünel, Londra metrosunun ardından dünyanın en eski ikinci yer altı ulaşım sistemi olarak tarihe geçti.
Kısa mesafeli olmasına rağmen büyük bir ihtiyaca cevap veren bu hat, Beyoğlu’nun gelişiminde önemli bir rol oynadı. O dönemde buhar gücüyle çalışan sistem, zamanla modernize edilerek günümüzde elektrikli hale getirildi.
BUGÜNE UZANAN BİR MİRAS
Bugün hâlâ aktif olarak kullanılan Tünel, hem yerli halk hem de turistler için nostaljik bir deneyim sunuyor. İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan bu hat, aynı zamanda şehrin modern ulaşım ağının da bir parçası. Günlük yaşamın bir parçası haline gelen bu kısa yolculuk, aslında bir turistin gözlem gücü sayesinde hayat bulmuş olmasıyla da dikkat çekiyor.
