        Haberler Bilgi Yaşam Beyoğlu'nun en ikonik sembollerinden biri: Taksim Tünel'deki füniküler hattı bir turistin fikriymiş!

        Beyoğlu'nun en ikonik sembollerinden biri: Taksim Tünel'deki füniküler hattı bir turistin fikriymiş!

        Beyoğlu'nun simgelerinden biri olan Tünel'in hikâyesi, düşündüğünüzden çok daha ilginç. İstanbul'un en eski ulaşım sistemlerinden biri, aslında bir turistin dikkatli gözlemleri sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar!

        Giriş: 18.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        Her gün binlerce kişinin kullandığı Tünel’in ardında şaşırtıcı bir hikâye yatıyor. Dik yokuşları aşmak için geliştirilen bu sistemin fikri, İstanbul’a gelen bir yabancıya ait. Tüm detayları sizin için derledik...

        BEYOĞLU’NUN ALTINDAKİ TARİH: TÜNEL’İN DOĞUŞU

        İstanbul’un en köklü ulaşım hatlarından biri olan Tünel Füniküler Hattı, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ilginç bir fikrin ürünü. 19. yüzyılda Beyoğlu ile Karaköy arasında gidip gelmek, özellikle dik yokuşlar nedeniyle oldukça zordu. Bu zorluk, bir turistin dikkatini çekti ve sıra dışı bir çözüm fikrinin doğmasına neden oldu.

        BİR TURİSTİN AKLINA GELEN FİKİR

        Fransız mühendis Eugène-Henri Gavand, İstanbul’u ziyaret ettiği sırada Galata ile Pera arasındaki yoğun insan trafiğini ve zorlu yokuşu gözlemledi.

        İnsanların bu mesafeyi kat etmekte zorlandığını fark eden Gavand, yer altından ilerleyen bir sistem kurma fikrini ortaya attı. Bu proje, dönemin Osmanlı yönetimine sunuldu ve kısa sürede kabul gördü.

        DÜNYANIN EN ESKİLERİNDEN BİRİ

        1875 yılında hizmete giren Tünel, Londra metrosunun ardından dünyanın en eski ikinci yer altı ulaşım sistemi olarak tarihe geçti.

        Kısa mesafeli olmasına rağmen büyük bir ihtiyaca cevap veren bu hat, Beyoğlu’nun gelişiminde önemli bir rol oynadı. O dönemde buhar gücüyle çalışan sistem, zamanla modernize edilerek günümüzde elektrikli hale getirildi.

        BUGÜNE UZANAN BİR MİRAS

        Bugün hâlâ aktif olarak kullanılan Tünel, hem yerli halk hem de turistler için nostaljik bir deneyim sunuyor. İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan bu hat, aynı zamanda şehrin modern ulaşım ağının da bir parçası. Günlük yaşamın bir parçası haline gelen bu kısa yolculuk, aslında bir turistin gözlem gücü sayesinde hayat bulmuş olmasıyla da dikkat çekiyor.

        Haberde kullanılan görseller iStock ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Ege Kökenli anne oldu
        Ege Kökenli anne oldu
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı