LaLiga resmi hesabı paylaştı: Arda Güler'in golü kaç metreden?
İspanya La Liga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in kendi sahasından attığı tarihi gol, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyle ilgili net ölçümü La Liga yönetimi sosyal medya hesabından duyurdu
Paylaşıma göre milli yıldız, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.
Ayrıca, "Gol olma ihtimali %0.1, %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut" ifadelerine yer verildi.
Arda maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu vuruşları sürekli deniyordum. Şükürler olsun bu kez gol oldu. Çok mutuyum" demişti.
MİKEL LASA: ANTRENMANDA BİLE ATAMAZSIN
Milli futbolcumuz Arda Güler'in 68 metre mesafeden Elche'ye attığı gol dünya gündemini altüst etti.
1995 yılında 58 metreden Sevilla'ya gol atarak Real Madrid tarihinin en uzak mesafe golüne imza atan Mikel Lasa, rekorunu geçen Arda'ya övgüler yağdırdı:
"Gerçekten nefes kesiciydi. İzlemekten asla bıkmayacağınız bir gol. Arda'yı tebrik etmeliyiz. Kalitesini zaten biliyoruz. Bunu bir kez daha gösterdi. Yaklaşık 30 kez izledim. Birkç açıdan da baktım. Antrenmanda bile atamazsınız. Birçok statta böyle şeyler göremezsiniz. Bunu Santiago Bernabeu'da yaptı. Daha iyisini de yapar. Bernabeu'da, kendi seyircinizin önünde bir maçta gerçekleşmesi gerçekten olağanüstü. Rekorumun kırılmasına sevindim ve umarım bir daha böyle bir gol görmemiz çok uzun sürmez."
OSCAR GÖNDERMESİ
Oscar Ödülleri, Amerika'da 98'inci kez sahiplerini önceki gece yarısı buldu. Törenin yapıldığı saatlerde Real Madrid kulübünden ilginç bir paylaşım geldi.
İspanyol kulübü, Arda Güler'in Elche maçında 68 metreden attığı golü hatırlatıp, "Ve en iyi gol Oscar'ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam" ifadelerini kullandı.
ROMANYA'DA DA MANŞETLERDE
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elch'ya karşı yaklaşık 70 metreden attığı gol ile dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Milli yıldızın bu golü A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'yı oldukça korkuttu.
Rumen basınından Prosport, Arda Güler'in golünü Gheorghe Hagi'nin Real Madrid forması giyerken Osasuna'ya attığı gole benzeterek, "Dünyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler, Türkiye – Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Gică Hagi tarzı bir gole imza attı" ifadelerini manşete taşıdı.