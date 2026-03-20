Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajı
Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Paylaştıkları fotoğraf ve mesajlarla iyi dileklerini ileten ünlüler, bayram coşkusuna ortak oldu
Erol Evgin: Sevgili dostlar; ülkemizde daha güzel, daha huzurlu, birlik ve beraberlik içinde; İslam dünyasında ise barış içinde kutlanan bayramların özlemi ve inancıyla, Ramazan Bayramı'nızı en iyi duygularımla kutluyorum.
Hülya Koçyiğit: Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
İbrahim Büyükak: Herkese mutlu bayramlar.
Türkan Şoray: Bayramımız mübarek olsun.
Nilüfer: Savaşların olmadığı, çocukların öldürülmediği bir bayram, bayram gibi olurdu. Ama ne çare ki maruz kaldıklarımız, içimizdeki bayram sevincini gölgelese de umutla baktığımız gelecekte, nice güzel bayramlar dilerim.
Murat Dalkılıç: Mutlu bayramlar. Bayramımız neşeyle geçsin. Tüm dileklerinizin güzellikle karşılık bulması dileğiyle...
Sinem Kobal: Mutlu bayramlar.
Burcu Esmersoy: Sevdiklerinizle birlikte huzur, neşe ve güzellik içinde geçireceğiniz harika bir bayram olsun. Bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar.
Mustafa Sandal: Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. İyi bayramlar.
Burcu Kara: Bayram demek aile demek. Hepimize sevdiklerimizle mutlu bayramlar.
Engin Altan Düztayan: Bu bayram herkese huzur, mutluluk ve bereket getirsin. Bayramımız mübarek olsun.
Ümit Erdim: Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.
Nilgün Belgün: İyi bayramlar.
Semiramis Pekkan: Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Mutluluk hanenizden eksik olmasın.
Doğa Rutkay Kamal: Tüm sevdiklerimize, tüm sevdiklerinizle iyi bayramlar.