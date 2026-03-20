        Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajı

        Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajı

        Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Paylaştıkları fotoğraf ve mesajlarla iyi dileklerini ileten ünlüler, bayram coşkusuna ortak oldu

        Giriş: 20.03.2026 - 10:50
        1

        Erol Evgin: Sevgili dostlar; ülkemizde daha güzel, daha huzurlu, birlik ve beraberlik içinde; İslam dünyasında ise barış içinde kutlanan bayramların özlemi ve inancıyla, Ramazan Bayramı'nızı en iyi duygularımla kutluyorum.

        2

        Hülya Koçyiğit: Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

        3

        İbrahim Büyükak: Herkese mutlu bayramlar.

        4

        Türkan Şoray: Bayramımız mübarek olsun.

        5

        Nilüfer: Savaşların olmadığı, çocukların öldürülmediği bir bayram, bayram gibi olurdu. Ama ne çare ki maruz kaldıklarımız, içimizdeki bayram sevincini gölgelese de umutla baktığımız gelecekte, nice güzel bayramlar dilerim.

        6

        Murat Dalkılıç: Mutlu bayramlar. Bayramımız neşeyle geçsin. Tüm dileklerinizin güzellikle karşılık bulması dileğiyle...

        7

        Sinem Kobal: Mutlu bayramlar.

        8

        Burcu Esmersoy: Sevdiklerinizle birlikte huzur, neşe ve güzellik içinde geçireceğiniz harika bir bayram olsun. Bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar.

        9

        Mustafa Sandal: Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. İyi bayramlar.

        10

        Burcu Kara: Bayram demek aile demek. Hepimize sevdiklerimizle mutlu bayramlar.

        11

        Engin Altan Düztayan: Bu bayram herkese huzur, mutluluk ve bereket getirsin. Bayramımız mübarek olsun.

        12

        Ümit Erdim: Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.

        13

        Nilgün Belgün: İyi bayramlar.

        14

        Semiramis Pekkan: Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Mutluluk hanenizden eksik olmasın.

        15

        Doğa Rutkay Kamal: Tüm sevdiklerimize, tüm sevdiklerinizle iyi bayramlar.

        16

        Gökhan Türkmen: Mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu bir bayram dileriz.

        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?