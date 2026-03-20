        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!

        A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçının aday kadrosu açıklandı.

        Giriş: 20.03.2026 - 14:04
        A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

        Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda 30 futbolcu bulunuyor.

        Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak play-off yarı finalinde Romanya'yı Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) ağırlayacak. A Millî Takımımız, rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak.

        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan isimler:

        Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

        Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

        Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

        Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

        MİLLİLER 23 MART'TA TOPLANACAK

        A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Türk kulüplerinde forma giyen millî futbolcular ise Trendyol Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte, 20 Mart Cuma gününden itibaren Riva'da kademeli olarak antrenman ve toplantılara katılmaya başlayacak.

        A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 25 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Romanya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını saat 16.30'da maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta yapacak.

        Ambulans ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu öldü, 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı. (DHA)    

