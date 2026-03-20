        Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

        Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

        UEFA turnuvalarında çeyrek final aşamasına geçilirken, Türk takımları son 8'i göremeden Avrupa defterini kapattı. Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA gelirleri de belli oldu. En yüksek geliri 53,53 milyon avroyla Galatasaray elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 13:41 Güncelleme:
        UEFA gelirleri belli oldu!

        UEFA turnuvalarına 2025-2026 sezonunda Türkiye adına Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı.

        UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti.

        GALATASARAY'IN PARA ÖDÜLÜ 53,53 MİLYON AVRO

        Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

        Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan "Cimbom" bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

        Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon avroluk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon avro daha ekledi.

        Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu.

        FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ 19,47 MİLYON AVRO

        Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan ve 175 bin avro ile açılışı yapan Fenerbahçe, sonraki turda (play-off) Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

        "Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-lacivertli ekip, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon avroyla ödüllendirildi.

        Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe; bu organizasyona katılımından dolayı 4,31 milyon avro, ligdeki performansıyla (3'er galibiyet ve beraberlik) 1,8 milyon avro ve ligde elde ettiği dereceyle 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.

        Son 16 play-off turu oynamasından dolayı hanesine 300 bin avro daha yazdıran "Sarı kanaryalar", yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro), UEFA katsayı kaleminden de 2,16 milyon avroyu kasasına koydu.

        SAMSUNSPOR'UN GELİRİ 7,89 MİLYON AVRO

        Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan sezonu açtı ve 175 bin avroyla başlangıç yaptı.

        Bu turu geçemeyerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip; "ayak bastı parası" olarak 3,17 milyon avro, ligdeki performansıyla 1,33 milyon avro, ligdeki derecesiyle 830 bin avro, son 16 turu play-off turuna kalmasıyla 200 bin avro ve son 16 turu oynamasıyla 800 bin avro kazandı.

        Yayın havuzu değerlemesinden payına 570 bin ila 1 milyon 570 bin avro (ortalama 1 milyon 70 bin avro) düşen Samsunspor, katsayı kaleminden de 320 bin avroluk gelir elde etti.

        BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR 1 MİLYON 275'ER BİN AVROYLA YETİNDİ

        Çıktığı ilk sınavda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan Beşiktaş, bu turnuvada da sadece bir tur ilerleyebildi ve play-off'ta Avrupa defterini kapattı.

        Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda dahil olduğu turnuvada 2 tur ilerleyip tıpkı Beşiktaş gibi play-off turunda Avrupa macerasını noktaladı.

        Her iki takım da oynadıkları her tur için 175'er bin avro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmeleri sebebiyle 750'şer bin avroluk teselli ödülüyle sezonu tamamladı.

        Türkiye’yi bu sezon Avrupa’da temsil eden takımların UEFA gelirleri şöyle:

        2025/26 SEZONU UEFA PARA ÖDÜLLERİ / milyon €
        GALATASARAY FENERBAHÇE SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR
        Eleme Turları 4,47 0,175 1,275 1,275
        Lige katılım 18,62 4,31 3,17
        Lig performansı 7 1,8 1,33
        Lig derecesi 5,08 1,45 0,83
        Son 16 Play-off turu 1 0,3 0,2
        Son 16 turu 11 0,8
        Market (ortalama) 8,41 4,99 1,07
        Katsayı 2,42 2,16 0,32
        Toplam 53,53 19,47 7,895 1,275 1,275
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Tunca Nehri kenarında dikkat çeken çatlaklar!
        "İyi bayramlar"
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        "Sevgilimden!"
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
