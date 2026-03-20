Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası

Fabrika çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 4,5 ay gibi kısa bir sürede önemli bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, “18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.