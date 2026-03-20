Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,2900 %-0,01
        EURO 51,3352 %0,00
        GRAM ALTIN 6.710,81 %1,33
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,36 %0,58
        BITCOIN 71.280,00 %1,12
        GBP/TRY 59,5395 %0,10
        EUR/USD 1,1579 %-0,09
        BRENT 106,93 %-1,58
        ÇEYREK ALTIN 10.969,03 %1,30
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da 15 bin metrekarelik alanda devam eden hızlı tren fabrikasının yapım çalışmalarında 4,5 ay gibi kısa bir sürede yüzde 55 ilerleme sağladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) bünyesinde yapımı devam eden Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        2

        TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde yapımı devam eden hızlı tren fabrikasında çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        3

        “Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üreten bir Türkiye var."

        4

        "Bununla kalmayıp, hızlı trenlerin fabrikalarını da inşa eden, teknolojisini geliştiren ve üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten bir Türkiye’den söz ediyoruz."

        5

        "Artık sadece rayları döşeyen değil; o raylarda çalışacak yüksek hızlı tren setlerini, üretim tesislerini tasarlayan, inşa eden, üreten ve test eden bir ülkeyiz.”

        6

        Fabrika çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 4,5 ay gibi kısa bir sürede önemli bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, “18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        7

        Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte 225 kilometre hıza sahip Türkiye’nin ilk hızlı treni başta olmak üzere, raylı sistemler alanındaki nice yerli ve milli hızlı trenin bu tesiste hayat bulacağının altını çizen Uraloğlu, “Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak.” diye konuştu.

        8

        Fabrikanın üretimde yeşil enerji kullanacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Fabrikamız hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacak. Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız” dedi.

        9

        Çalışmaların hedeflenen takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Uraloğlu, “Hızlı tren fabrikamızı bu yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkânlarımızla üreteceğiz” şeklinde konuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
